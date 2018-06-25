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Номинанты и лауреаты российской национальной театральной премии в рамках фестиваля «Золотая Маска в Новокуйбышевске»
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Номинанты и лауреаты российской национальной театральной премии в рамках фестиваля «Золотая Маска в Новокуйбышевске» 

Ревизор.ru 54 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
«Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства — драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол. Лауреаты Премии определяются на ежегодном Фестивале спектаклей-номинантов. В регионы привозят лучшие спектакли, ставшие номинантами и лауреатами «Золотой Маски». Подобные фестивали прошли более чем в тридцати городах России. В рамках региональных фестивалей также проходят семинары, мастер-классы, встречи с создателями спектаклей.
Новокуйбышевский театр-студия «Грань» неоднократно становился номинантом и лауреатом премии «Золотая Маска», поэтому очередной фестиваль пройдет в этом городе. В 2018 году художник по костюмам театра Елена Соловьева удостоилась «Золотой Маски» за работу над спектаклем «Король Лир». В прошлом году сразу два самарских театра получили премию «Золотой Маски». Победителем в номинации «За работу художника по костюмам» стала Елена Соловьева. Она создала наряды для постановки «Корабль дураков» новокуйбышевского театра «Грань». Также «Грань» претендовал на звание лучшего спектакля малой формы и приз «За работу режиссёра». Кроме того, актер Самарского академического театра драмы Владимир Гальченко был отмечен как лучший актер второго плана в категории «Оперетта/мюзикл».
Фестиваль «Золотая Маска в Новокуйбышевске» откроется 7 сентября спектаклем Московского Академического театра драмы имени Владимира Маяковского «Отцы и сыновья» (режиссер — народный артист РФ Леонид Хейфец). Спектакль будет показан 7 и 8 сентября.
18 и 19 сентября еще один московский театр — «Около дома Станиславского» — представит спектакль «Магадан. Кабаре» (режиссер — народный артист РФ Юрий Погребничко). Спектакль стал лауреатом Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска»-2017 в номинации «Лучший спектакль малой формы».
21 и 22 сентября Минусинский драматический театр покажет спектакль «Колыбельная для Софьи» (режиссер — заслуженный деятель искусств РФ Алексей Песегов). Спектакль — номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска»-2016 сразу в пяти номинациях.
Все спектакли пройдут на Большой сцене Театрально-концертного комплекса «Дворец культуры» в Новокуйбышевске.
Начало спектаклей в 19.00.
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