Номинанты и лауреаты российской национальной театральной премии в рамках фестиваля «Золотая Маска в Новокуйбышевске»

«Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства — драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол. Лауреаты Премии определяются на ежегодном Фестивале спектаклей-номинантов. В регионы привозят лучшие спектакли, ставшие номинантами и лауреатами «Золотой Маски». Подобные фестивали прошли более чем в тридцати городах России. В рамках региональных фестивалей также проходят семинары, мастер-классы, встречи с создателями спектаклей.

Новокуйбышевский театр-студия «Грань» неоднократно становился номинантом и лауреатом премии «Золотая Маска», поэтому очередной фестиваль пройдет в этом городе. В 2018 году художник по костюмам театра Елена Соловьева удостоилась «Золотой Маски» за работу над спектаклем «Король Лир». В прошлом году сразу два самарских театра получили премию «Золотой Маски». Победителем в номинации «За работу художника по костюмам» стала Елена Соловьева. Она создала наряды для постановки «Корабль дураков» новокуйбышевского театра «Грань». Также «Грань» претендовал на звание лучшего спектакля малой формы и приз «За работу режиссёра». Кроме того, актер Самарского академического театра драмы Владимир Гальченко был отмечен как лучший актер второго плана в категории «Оперетта/мюзикл».

Фестиваль «Золотая Маска в Новокуйбышевске» откроется 7 сентября спектаклем Московского Академического театра драмы имени Владимира Маяковского «Отцы и сыновья» (режиссер — народный артист РФ Леонид Хейфец ). Спектакль будет показан 7 и 8 сентября.

18 и 19 сентября еще один московский театр — «Около дома Станиславского» — представит спектакль «Магадан. Кабаре» (режиссер — народный артист РФ Юрий Погребничко ). Спектакль стал лауреатом Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска»-2017 в номинации «Лучший спектакль малой формы».

21 и 22 сентября Минусинский драматический театр покажет спектакль «Колыбельная для Софьи» (режиссер — заслуженный деятель искусств РФ Алексей Песегов ). Спектакль — номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска»-2016 сразу в пяти номинациях.

Все спектакли пройдут на Большой сцене Театрально-концертного комплекса «Дворец культуры» в Новокуйбышевске.

Начало спектаклей в 19.00.