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Башмет выступит на фестивале искусств в Тверской области
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Башмет выступит на фестивале искусств в Тверской области 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Лауреат премий «Триумф» и «Золотой нотный стан» Ксения Башмет и другие известные артисты и деятели культуры примут участие в Международном фестивале искусств «Музыкальные вечера на Селигере». Мероприятие пройдет с 25 июня по 5 июля в городе Осташков Тверской области.
В том году фестиваль состоится уже в 31-й раз и, как ожидается, соберет около трех тысяч зрителей. В разные годы на его площадке выступали Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Василий Лановой, Валерий Золотухин и другие звезды.
Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, «Музыкальные вечера на Селигере» не только объединяют звезд и ценителей зарубежной и отечественной музыкальной культуры, но и способствуют развитию туризма в регионе.
Новинкой этого года на фестивале станет «Вечер классической музыки», на котором выступит Ксениея Башмет, Дмитрий Булгаков (гобой), участником телешоу «Голос» Георгием Юфа (виолончель), заслуженный артист РФ Сергей Жилин. Для молодых дарований артисты также проведут мастер-классы.
Отметим, что фестиваль проходит при финансовой поддержке правительства Тверской области.
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