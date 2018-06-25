Организаторы фестиваля «Земля. Театр. Дети» рассказали о гостях мероприятия

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. Среди гостей XXIII международного фестиваля «Земля. Театр. Дети», проводимого международным центром театрального искусства «Золотой ключик», — актеры и режиссеры ведущих российских театров. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил художественный руководитель театра «Золотой ключик» и молодежного театра «Студия 22» Международного центра театрального искусства «Золотой ключик», заслуженный деятель искусств Крыма Андрей Пермяков

По его словам, в частности, в фестивале примут участие помощник художественного руководителя московского театра «Et cetera» Алексей Никольский и его супруга, руководитель пресс-службы Союза театральных деятелей России и завлит театра «Et cetera» Татьяна Никольская.

"Я надеюсь, мы будем иметь возможность заявить еще громче о нашем фестивале в Москве", — предположил он.

Пермяков рассказал, что также в экспертном совете фестиваля в этом году будут работать ведущий в России специалист по сценической речи, актерский коуч Театра имени Вахтангова, доцент кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина Елена Ласковая и старший преподаватель кафедры актерского мастерства ВГИКа Елена Арькова , которая проведет мастер-класс о том, как можно использовать наблюдения за животными в создании образа.

Говоря об отличительной особенности фестиваля, Пермяков подчеркнул, что прежде всего он предоставляет возможность детским театрам выступать наравне со студенческими учебными театрами профильных вузов и профессиональными театрами.

"То есть у нас один, наверное, из очень-очень немногих фестивалей, где наряду с профессиональными артистами, режиссерами в этом празднике имеют полноценное право принимать участие дети, театры, где играют юные артисты. Это очень важно", — подчеркнул худрук «Золотого ключика».

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, международный фестиваль «Земля. Театр. Дети» пройдет в Евпатории с 1 по 7 июля. Мероприятие, история которого насчитывает более четверти века, — один из ведущих детских театральных форумов на территории СНГ, который часто называют «Детскими Каннами». Фестиваль ежегодно меняет формат, продиктованный темой. Например, участники отправлялись в импровизированное плавание на пиратском корабле и путешествие по карнавалам мира. Каждый год программа фестиваля включает международный фотопроект «Театральная фотография», конкурс «Песня о Евпатории», настоящий футбольный матч, фестиваль капустника и бал-маскарад.