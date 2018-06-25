6-8 июля Выборг примет II международный музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей»

6-8 июля в Выборге пройдет второй международный музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей».

Напомним, что первый фестиваль с успехом прошел в Выборге в прошлом году. Он получил множество восторженных откликов от жителей и гостей города, поэтому в этом году приняли решение о расширении временных рамок фестиваля, а также его границ — в этом году в нем примут участие гости с Карибского моря. Государственный оркестр «Jazz Philharmonic Orchestra» (СПб) под управлением Кирилла Бубякина представит в Выборгском замке программу «Кубинские ритмы» при участии солистов из Кубы.

Лигурийское море представят ученики балетного колледжа Генуи (Италия, руководитель Ирина Кашкова), лауреаты международных конкурсов исполнят партию «Адажио» из балета П. Чайковского «Лебединое озеро».

Черное море представят сочинцы: солист — Денис Громов, главный дирижер Сочинской филармонии — Олег Солдатов

Концерты второго фестиваля «Мелодия трех морей» пройдут на нескольких площадках города: библиотеке А. Аалто (пр. Суворова, д.4), Костеле св. Гиацинта (ул. Водной заставы, д.4) и Выборгском замке (Замковый остров, 1).

В рамках фестиваля в Выборгском замке прозвучат «Три чуда» из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», а также симфоническая сюита «Шахерезада», написанная Н. А. Римским-Корсаковым ровно 130 лет назад. Там же пройдет подведение итогов конкурса детских рисунков по произведению А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди».

Свою программу представит жителям и гостям Выборга музыкальный коллектив Synergy Orchestra из Санкт-Петербурга. Концерт состоится в Костеле св. Гиацинта.

В библиотеке А. Аалто пройдет концерт «Солисты трех морей», на котором симфонический оркестр «Классика» исполнит произведение Ф. Мендельсона «Концерт для фортепиано с оркестром». Солист — Денис Громов из г. Сочи, дирижер — Олег Солдатов, главный дирижер Сочинской филармонии.

«Адажио» из балета П. Чайковского «Лебединое озеро» исполнят солисты Валерия Борси и Маккия Бакон из Генуи (Италия). Дирижер — Александр Канторов.

Завершится второй фестиваль «Мелодия трех морей» гала-концертом «Вечер вальсов» в Выборгском замке.

Программа фестиваля 06.07.2018 г. (пятница):

19.00 — Выборгский замок

Государственный оркестр «Jazz Philharmonic Orchestra» (СПб) под управлением Кирилла Бубякина при участии солистов из Кубы. Кубинские ритмы: сальса, румба, мамба, ча-ча-ча. Вход свободный.

Программа фестиваля 07.07.2018 г. (суббота)

12.00 — Выборгский замок. Открытие фестиваля. Вход свободный.

Подведение итогов конкурса детских рисунков «Я рисую сказку» по произведению А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди».

«Три чуда» из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Симфонический оркестр «Классика». Дирижер — Александр Канторов (з.а. России).

19.00 — Выборгский замок. Симфоническая сюита Н. А. Римского-Корсакова «Шахерезада». Вход свободный.

Симфонический оркестр «Классика». Дирижер — Александр Канторов (з.а. России).

21.00 — Костел Гиацинта (ул. Водной Заставы, д. 4) Музыкальный коллектива «SYNERGY ORCHESTRA» (СПБ). Вход по пригласительным билетам.

Программа фестиваля 08.07.2018 г. (воскресенье)

13.00 — центральная городская библиотека А. Аалто (пр. Суворова, д. 4). Вход свободный.

Концертная программа «Солисты трёх морей». Ф. Мендельсон. Концерт для фортепиано с оркестром. Симфонический оркестр «Классика» (руководитель з.а. России Александр Канторов). Солист Денис Громов (фортепиано, г. Сочи). Дирижер Олег Солдатов (главный дирижер Сочинской филармонии).

Адажио из балета П. Чайковского «Лебединое озеро». Солисты Валерия Борси и Маккия Бакон ученики балетного колледжа Генуи (Италия), лауреаты международных конкурсов (руководитель Ирина Кашкова). Дирижер Александр Канторов.

18.00 — Выборгский замок Гала-концерт «Вечер вальсов». Вход свободный.

В программе: М. Глинка. Вальс-фантазия, А. Глазунов. Концертный вальс №1, П. Чайковский. Вальс из балета «Спящая красавица», И. Дунаевский. Концертный вальс, А. Петров. Вальс из музыки к телесериалу «Петербургские тайны», Г. Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель», А. Хачатурян. Вальс из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад», Э. Вальдтейфель. Вальс «Волшебство сирен», И. Штраус. Вальсы «Вино, женщины и песни», «Роза юга», «Весенние голоса», «Сказки Венского леса».