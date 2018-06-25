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Спектакль с мульт-героями не оставил воронежских малышей равнодушными
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Спектакль с мульт-героями не оставил воронежских малышей равнодушными 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Проект телеканала «Мульт» в этом году увидят жители четырёх городов страны.
Любимые персонажи мультфильмов на одной сцене — в Воронеже показали интерактивный спектакль «Яркое лето». Проект телеканала «Мульт» в этом году увидят жители четырёх городов страны — Перми, Казани, Липецка и Воронежа. Главные герои представления Аркадий Паровозов, Маша и Саша должны раздобыть особенные яркие краски и раскрасить волшебную картину. Помогают им в этом маленькие зрители постановки, разгадывая загадки и участвуя в викторинах. В представлении также выступают Лунтик, Смешарики и Барбоскины. Говорят, такая концентрация героев мультфильмов не оставляет детей равнодушными.
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