Спектакль с мульт-героями не оставил воронежских малышей равнодушными 

Проект телеканала «Мульт» в этом году увидят жители четырёх городов страны.
Любимые персонажи мультфильмов на одной сцене — в Воронеже показали интерактивный спектакль «Яркое лето». Проект телеканала «Мульт» в этом году увидят жители четырёх городов страны — Перми, Казани, Липецка и Воронежа. Главные герои представления Аркадий Паровозов, Маша и Саша должны раздобыть особенные яркие краски и раскрасить волшебную картину. Помогают им в этом маленькие зрители постановки, разгадывая загадки и участвуя в викторинах. В представлении также выступают Лунтик, Смешарики и Барбоскины. Говорят, такая концентрация героев мультфильмов не оставляет детей равнодушными.