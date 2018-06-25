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В Белоруссии поставили поэтический спектакль «Русский Мир»
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В Белоруссии поставили поэтический спектакль «Русский Мир» 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
В Минске прошли съемки поэтического спектакля Александра Горощени «Русский Мир». В киноверсию вошли десять стихотворных произведений и размышления автора о природе явления и смысловом наполнении этого термина.
По словам автор постановки, тему для творческого проекта он не выбирал: «Она была созвучна мне столько, сколько я себя помню — не случайно в спектакль вошли стихи разных лет», — поделился Горощеня с «Ридусом».
Русский Мир — это наша общая (в первую очередь с россиянами и украинцами) духовная Родина и наше общее достояние. Это возможность равно чувствовать себя дома в Петропавловске-Камчатском и в Витебске. И то, что в конце прошлого века история развела людей одной крови и одной культуры по разные стороны границ, для меня никогда не имело никакого значения. Подобное уже случалось. Во времена феодальной раздробленности русские люди жили в разных государствах — они были вполне себе суверенны, порой соперничали, подчас и враждебны друг к другу бывали, и при этом оставались русскими, то есть сохраняли высокий потенциал для объединения.
«Об этом важно помнить и это важно понимать, особенно сегодня, когда ситуация в мире ставит нас перед новыми вызовами, а желающих переписать историю и отречься ради личной корысти и сиюминутных выгод от кровного родства становится все больше», — отметил автор постановки.
Сейчас фильм находится на стадии пост-продакшна, зрителям «Русский мир» будет представлен в ближайшее время.
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