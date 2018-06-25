TheatreHD — театр в кино. Театральный киносезон в самарской «КиноВертикали»

Кроме того, проект TheatreHD включает в себя уникальные фильмы-выставки Фила Грабски, которые позволяют перенестись в наиболее известные музеи мира и в деталях рассмотреть великолепные полотна Моне, Вермеера, Ван Гога, Рембрандта и других величайших художников.

Показы TheatreHD проходят более чем в 35 городах России.

Миссия проекта — дать возможность каждому человеку увидеть на экранах кинотеатров шедевры мирового театра и изобразительного искусства, не покидая родной город.

Кинотеатр «КиноВертикаль» регулярно транслирует спектакли из театров с мировым именем.

Постановка Шекспировского театра «Глобус» (Великобритания) — Сон в летнюю ночь. Режиссер Доминик Дромгул.

Язык: английский

Перевод: русские субтитры фото: из открытых источников

Лизандр и Деметрий влюблены в одну и ту же девушку — прекрасную афинянку Гермию. Каждый из них пытается добиться ее руки, однако она влюблена в Лизандра. Отец Гермии считает юношу неподходящей партией для дочери и поэтому не дает молодым своего согласия на брак. Тогда Лизандр и Гермия решают покинуть Афины, чтобы обвенчаться. Однако их планам мешает Елена, безответно влюбленная в Деметрия — она выдает беглецов. Деметрий тут же бросается в погоню, чтобы вернуть Гермию, Елена отправляется за ним. Однако в лесу влюбленных поджидает дух Пэк, маленький эльф, который способен сбить с пути кого угодно!

В это же время царь фей и эльфов Оберон со своей супругой Титанией находятся в ссоре — они никак не могут поделить мальчика-пажа Титании. Чтобы обмануть супругу, Оберон просит Пэка дать той волшебного зелья — и тогда Титания влюбляется в Мотка, ткача с ослиной головой.

Сам же Моток, который играет Пирама в пьесе, предназначенной для свадебного торжества, решает, что ослиная голова, подаренная ему Пэком, и любовь Титании — всего лишь сон.

Жанр: опера

Язык: русский

В поисках сюжета для своей четвёртой оперы Пётр Ильич Чайковский (1840-1893) вновь обратился к русской классике — на сей раз к известному роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина. Композитор значительно переработал поэму, однако ему удалось сохранить атмосферу романа и создать оперу о загадочной русской душе. Несмотря на критику современников, знакомый сюжет в сочетании с удивительной музыкой обеспечил творению Чайковского популярность в России. Постепенно лирические сцены в трёх актах, как называл их сам автор, разошлись по всему миру, став самой популярной русскоязычной оперой в Европе и США.

Впервые на американской сцене «Евгений Онегин» появился в 1921 году — тогда он исполнялся на итальянском языке. Постановка канадского режиссёра Роберта Карсона в Метрополитен Опере в 1997 году стала событием музыкальной жизни Нью-Йорка. В 2007 году спектакль был возобновлён, главную партию исполнил один из самых знаменитых русских баритонов — Дмитрий Хворостовский, роль Татьяны досталась кумиру Америки — Рене Флеминг.

В спектакле Карсена используется минимум декораций, что подчёркивает камерность и интимность оперы. Сценограф и художник по костюмам Майкл Ливайн с особой тщательностью подошёл к нарядам, выполненным в русских традициях ХIX века, будь то дворянские платья или крестьянская одежда. Отдельная роль отведена свету, который показывает смену времени года и суток. Главный же акцент сделан на вокальный ансамбль, в котором даже американской Татьяне и Ленскому родом из Мексики (Рамон Варгас) удаётся раскрыть секрет русской души. 12 июля 2018, четверг, 19:00 Самая известная трагедия Шекспира в постановке Руфуса Норриса объединит на сцене Национального театра известнейших актеров — Рори Киннира и Энн-Мэри Дафф (National Theatre, Великобритания) фото: из открытых источников

Язык: английский

Перевод: русские субтитры.

Кровавая гражданская война подходит к концу. Супруги Магбеты пытаются выжить любой ценой и обрести высокое положение. Услышав таинственное пророчество, Макбет, поддерживаемый женой, вступает в борьбу за корону, не осознавая, что на этом кровавом пути его ожидают лишь смерть, ужас и тьма. Как изменится судьба главных героев, кто прав, виноват и что делать — вечные вопросы, которые задают себе герои пьесы.

17 июля 2018, 19:00 "Идеальный муж" Оскара Уайльда — в новой постановке театральной компании Classic Spring на сцене театра «Водевиль» (Великобритания). фото: из открытых источников

Режиссёр — Джонатан Чёрч

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

В этой увлекательной и злободневной пьесе политические интриги пробираются в самое сердце английской семьи. Сэр Роберт Чилтерн, член Палаты Общин , уверенно продвигается вверх по политической лестнице, пока в Лондоне не появляется миссис Чивли, в руках которой — неопровержимые доказательства его нечистоплотности в делах. Как поведет себя всеми уважаемый Роберт Чилтерн, зрители узнают

26 июля 2018, 19:00 "Оперный дом Метрополитен" — постановка Metropolitan Opera (США). фото: из открытых источников

Режиссер — Сьюзан Фрёмке

Жанр: документальный фильм

В своем новом фильме «The Opera House» Сьюзан Фрёмке, режиссер-документалист и лауреат ряда премий, исследует примечательный период богатой истории Метрополитен Оперы и эпоху великих перемен в Нью-Йорке.

В хронике cоздания легендарной постройки, в которой Мет живет последние 50 лет, используются архивные киносъемки, фотографии, недавние интервью и аудиозаписи с великолепных спектаклей Метрополитен Оперы, а также появляются артисты, архитекторы и политики, определявшие культурную жизнь Нью-Йорка в пятидесятых и шестидесятых годах ХХ века. Среди выдающихся личностей, ставших центральными персонажами фильма — сопрано Леонтина Прайс , выступавшая в опере Сэмюэла Барбера «Антоний и Клеопатра» на открытии нового здания Мет в 1966 году; Рудольф Бинг, генеральный менеджер Метрополитен Оперы, организовавший переезд театра из старого здания в новое; Роберт Мозес, градостроитель, который снес целый район, чтобы освободить территорию для строительства Линкольн-центра; Уоллес Харрисон, так и не сумевший полностью реализовать свои архитектурные замыслы.

29 июля 2018, 18:00 Захватывающий фильм об искусстве на улицах города «Кто украл Banksy». Постановка Марко Просерпио (Италия). фото: из открытых источников

Жанр: документальный

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

В 2007 году всемирно известный художник Бэнкси отправился в Палестину и оставил на местных записях свои граффити. У кого-то они вызвали раздражение, кто-то воспринял их как настоящее искусство, а кто-то увидел в них возможность заработка. В частности, местному таксисту пришла в голову бизнес-идея: вырезать кусок стены, на которой была сделана работа, и продать его за максимально возможную цену.

31 июля 2018, 19:00 Мэтью Борн: Золушка фото: из открытых источников

Постановка:

Страна: Великобритания

Режиссер: Мэтью Борн

Актеры:

Золушка — Эшли Шоу Пилот — Эндрю Монаган

Мачеха — Микела Меацца

Ангел — Лиам Мувер

Сводные сестры — Стефани Билерс, Николь Кабера

Режиссёр-постановщик и хореограф — Мэтью Борн

Художник по свету — Нейл Остин

Звукорежиссёр — Пол Грутус

Жанр: балет

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Продолжительность: 110 минут

Возрастные ограничения: 16+

"Золушка" Мэтью Борна — героическая история любви. Знаменитый хореограф превратил классическую сказку в романтическую повесть о военном времени. Золушка и бравый пилот ВВС Великобритании полюбили друг друга, но тут же потерялись в страшном мареве лондонского Блица. Смогут ли они снова встретиться и отстоять свое право на любовь?

Виды и звуки терзаемого войной Лондона воссоздал Лез Бразерстоун, обладатель премии Лоуренса Оливье за костюмы и декорации; свет поставил еще один лауреат британской театральной премии — Нейл Остин. И, конечно, трогательная и волнующая история Золушки от Мэтью Борна не была бы такой восхитительной без проникающей в самое сердце, написанной как раз в военный период, музыки Сергея Прокофьева . Спектакль снят в театре Sadler’s Wells в Лондоне в 2017 году.

Сеанс: 15 июля 2018, воскресенье, 18:00