«Морской» спектакль покажут в МОГТЮЗе

«По зеленым холмам океана» отправятся юные зрители Московского областного театра. Спектакль пройдет в четверг, 28 июня.

Пьесу сочинил знаменитый писатель Сергей Козлов , у которого в портфолио значатся известнейшие детские произведения «Ежик в тумане» и «Как львенок и черепаха пели песню». В сказке речь идет о морском Волке, у которого была мечта — отправиться в путешествие вокруг света на собственном корабле. Удастся ли ему это?

— Увидела афишу спектакля «По зеленым холмам океана», — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» завсегдатай МОГТЮЗовских перформансов Валентина Черная. — Ни разу на нем не была, и теперь вот собираюсь сходить. Очень люблю морскую тематику — корабли, пираты, да и сам морской воздух… Это просто сказка. Почитала в афише о главном герое, морском Волке, и теперь очень переживаю за его дальнейшую судьбу. Надеюсь, для них с Зайчонком все кончится благополучно.

Начнется спектакль в 16:00.