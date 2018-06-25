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Творческий вечер франкоязычных мюзиклов состоится в Библиотеке иностранной литературы
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Творческий вечер франкоязычных мюзиклов состоится в Библиотеке иностранной литературы 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 44 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
На сцене Всероссийской библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 29 июня с исполнением франкоязычных мюзиклов выступит творческий коллектив Vorspielgroup.
— Слушателей ждет насыщенная программа. Участники приглашенного коллектива исполнят на французском языке композиции из мюзиклов Максима Дунаевского, Эндрю Ллойда Уэббера, Клода Шенберга и прочих известных авторов. Перед гостями предстанут такие лауреаты международных конкурсов, как Ольга Красавчикова, Анна Суслова и другие певцы, — поделилась подробностями о мероприятии координатор культурного центра при библиотеке «Франкотека» Татьяна Евграфова.
Всех любителей французского языка и мюзиклов приглашают в 19:00 по адресу: улица Николоямская, дом 1. Вход свободный.
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