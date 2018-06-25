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Мастер-классы и шоу мыльных пузырей: инклюзивный благотворительный праздник состоится в Тверском районе
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Мастер-классы и шоу мыльных пузырей: инклюзивный благотворительный праздник состоится в Тверском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 33 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Горожан приглашают на Инклюзивный благотворительный праздник «Счастливая семья!», который состоится в Саду «Эрмитаж» 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности.
К участию в мероприятии приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них проведут различные творческие мастер-классы, например, по моделированию из воздушных шаров «Ромашка». Кроме того, в программе аквагрим и шоу мыльных пузырей.
— Всех деток ждут угощения и сюрпризы, — поделилась Екатерина Иноземцева, председатель Общественного совета родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов в Тверском районе.
Помимо прочего, на площадке будет функционировать благотворительная ярмарка.
Всех желающих присоединиться к празднику ждут в 12:00 около двух беседок напротив театра «Новая опера» по адресу: улица Каретный Ряд, дом 3. Вход свободный для всех желающих.
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