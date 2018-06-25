Мастер-классы и шоу мыльных пузырей: инклюзивный благотворительный праздник состоится в Тверском районе

Горожан приглашают на Инклюзивный благотворительный праздник «Счастливая семья!», который состоится в Саду «Эрмитаж» 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности.

К участию в мероприятии приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них проведут различные творческие мастер-классы, например, по моделированию из воздушных шаров «Ромашка». Кроме того, в программе аквагрим и шоу мыльных пузырей.

— Всех деток ждут угощения и сюрпризы, — поделилась Екатерина Иноземцева , председатель Общественного совета родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов в Тверском районе.

Помимо прочего, на площадке будет функционировать благотворительная ярмарка.

Всех желающих присоединиться к празднику ждут в 12:00 около двух беседок напротив театра «Новая опера» по адресу: улица Каретный Ряд, дом 3. Вход свободный для всех желающих.