В Театре Российской Армии последний раз в сезоне 2017/18 покажут спектакль «Дом под снос»

Постановка — милая и смешная история о двух пенсионерах, роли которых исполняют народная артистка РСФСР Алина Покровская и актер театра Сергей Колесников

26 июня в Центральном академическом Театре Российской Армии (ЦАТРА) последний раз в сезоне 2017/18 покажут спектакль «Дом под снос».

Милая и смешная история о двух пенсионерах, роли которых исполняют народная артистка РСФСР Алина Покровская и актер театра Сергей Колесников. Премьера спектакля состоялась 14 апреля 2018 года на Малой сцене. Действие разворачивается в сегодняшние дни. Все реалии происходящего знакомы каждому, будь то отношения поколений или пресловутый квартирный вопрос.

Холостяк, бывший железнодорожник Степан Николаевич и пенсионерка-учительница Софья Александровна встречаются далеко не в самый лучший период своей жизни и не совсем по своей воле. Добрый сын решил, что отцу нужно жениться. А заботливая дочь, предварительно приватизировав квартиру мамы, решила прописать ее к одинокому пенсионеру в пятиэтажную «хрущёвку», чтобы в процессе реновации та получила однокомнатную квартиру… Сохраним интригу до конца. Можно добавить лишь, что сюжет спектакля закручен очень лихо и изобретательно, а диалоги прописаны ярко и остроумно.

По замыслу режиссера спектакль «Дом под снос» составляет драматическую дилогию со спектаклем «Старомодная комедия» по пьесе Алексея Арбузова . Эти два спектакля можно соединить смысловой дугой и основной мыслью: «Человек не может один — для одинокого весь мир пустыня». Зрители вновь встретятся с народной артисткой России Алиной Покровской и артистом театра Сергеем Колесниковым, а также помогающим им Вадимом Караваевым

Динамику и остроту происходящего в спектакле усиливают изящные костюмы дважды номинанта «Золотой маски» Марины Вольской.