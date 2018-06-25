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В Театре Российской Армии последний раз в сезоне 2017/18 покажут спектакль «Дом под снос»
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В Театре Российской Армии последний раз в сезоне 2017/18 покажут спектакль «Дом под снос» 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Постановка — милая и смешная история о двух пенсионерах, роли которых исполняют народная артистка РСФСР Алина Покровская и актер театра Сергей Колесников.
26 июня в Центральном академическом Театре Российской Армии (ЦАТРА) последний раз в сезоне 2017/18 покажут спектакль «Дом под снос».
Милая и смешная история о двух пенсионерах, роли которых исполняют народная артистка РСФСР Алина Покровская и актер театра Сергей Колесников. Премьера спектакля состоялась 14 апреля 2018 года на Малой сцене. Действие разворачивается в сегодняшние дни. Все реалии происходящего знакомы каждому, будь то отношения поколений или пресловутый квартирный вопрос.
Холостяк, бывший железнодорожник Степан Николаевич и пенсионерка-учительница Софья Александровна встречаются далеко не в самый лучший период своей жизни и не совсем по своей воле. Добрый сын решил, что отцу нужно жениться. А заботливая дочь, предварительно приватизировав квартиру мамы, решила прописать ее к одинокому пенсионеру в пятиэтажную «хрущёвку», чтобы в процессе реновации та получила однокомнатную квартиру… Сохраним интригу до конца. Можно добавить лишь, что сюжет спектакля закручен очень лихо и изобретательно, а диалоги прописаны ярко и остроумно.
По замыслу режиссера спектакль «Дом под снос» составляет драматическую дилогию со спектаклем «Старомодная комедия» по пьесе Алексея Арбузова. Эти два спектакля можно соединить смысловой дугой и основной мыслью: «Человек не может один — для одинокого весь мир пустыня». Зрители вновь встретятся с народной артисткой России Алиной Покровской и артистом театра Сергеем Колесниковым, а также помогающим им Вадимом Караваевым.
Динамику и остроту происходящего в спектакле усиливают изящные костюмы дважды номинанта «Золотой маски» Марины Вольской.
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