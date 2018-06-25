Новое оборудование и не только: кукольные театры в Самаре получили деньги на развитие

Обновленный театр кукол получит часть средств из субсидии

Детские и кукольные театры в Самаре получили субсидию из федерального бюджета. Уже сейчас известно, что средства пойдут на развитие учреждений и приобретение нового технического оборудования. Об этом сообщили на заседании Самарской губернской думы.

— Размер субсидии составил 30 миллионов рублей, — рассказали в губдуме.

Часть этих денег направят в качестве поддержки театру кукол. Для артистов уже купили современный автобус МАЗ, на котором актеры смогут в комфортных условиях выезжать на гастроли.

Сам кукольный театр разместится в здании бывшего ресторана «Аквариум» (Самарская, 95), который капитально отремонтировали. Вместимость одного из залов составит 250 мест. Здесь для детей и взрослых будут проходить спектакли кукольного театра и концерты.

На втором этаже расположится малый зал. Он станет местом проведения спектаклей, собраний, конференций и мероприятий. Вместимость — 50 человек.