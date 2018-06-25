Ещё
Новое оборудование и не только: кукольные театры в Самаре получили деньги на развитие
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Новое оборудование и не только: кукольные театры в Самаре получили деньги на развитие 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Обновленный театр кукол получит часть средств из субсидии
Детские и кукольные театры в Самаре получили субсидию из федерального бюджета. Уже сейчас известно, что средства пойдут на развитие учреждений и приобретение нового технического оборудования. Об этом сообщили на заседании Самарской губернской думы.
— Размер субсидии составил 30 миллионов рублей, — рассказали в губдуме.
Часть этих денег направят в качестве поддержки театру кукол. Для артистов уже купили современный автобус МАЗ, на котором актеры смогут в комфортных условиях выезжать на гастроли.
Сам кукольный театр разместится в здании бывшего ресторана «Аквариум» (Самарская, 95), который капитально отремонтировали. Вместимость одного из залов составит 250 мест. Здесь для детей и взрослых будут проходить спектакли кукольного театра и концерты.
На втором этаже расположится малый зал. Он станет местом проведения спектаклей, собраний, конференций и мероприятий. Вместимость — 50 человек.
63.ru: последние новости
В тольяттинский двор для детей завезли песок со стеклом Допустил пожар: в Самарской области будут судить директора детского лагеря Определены победители киновикторины «Одинокий рейнджер»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все идет по плану» сделали народной песней4
Актёры, которых время сильно изменило4
Вспомните фильм по кадру: тест
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Фильмы, которые запретили показывать в России
Видео
07:56
Актеры, которых чуть не убили их роли
Кино
07:22
Фильмы, чуть не убившие Джеки Чана
Кино
03:44
Что вы не знали о премии «Оскар»
Кино
06:18
Фильмы, которые оказались лучше книг
Кино
Фильмы, которые запретили показывать в России
Кино
04:44
Парочки, закрутившие романы на съемках
Кино
02:38
5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»
Кино
02:09
Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом
Кино
00:12
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу
ТВ Экономика
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение