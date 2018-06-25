Валерия Федорович: На съемках «Кухни» меня все пытались рассмешить

Звезда сериала «Кухня» актриса Валерия Федорович несколько месяцев назад стала мамой. У артистки родился мальчик. Имя малыша, как, собственно, и его папы, артистка пока что скрывает от журналистов, считая ненужным освещать свою личную жизнь. Однако нашим корреспондентам красотка рассказала, как чувствует себя в новом статусе, а также поведала о самых трудных моментах на съемках «Кухни».

«Первое время мне казалось, что я все делаю не так»

Профессией актрисы Валерия Федорович грезила с самого детства. Однако была и другая мечта — преподавать в школе. Но сама Лера в старших классах училась не очень хорошо, поэтому от затеи стать учителем девочку отговорила мама.

— В школе я много раз участвовала в конкурсах чтецов. Но все время занимала второе или третье место, поэтому сомневалась, стоит ли идти в театральный, — вспоминает 25-летняя Валерия. — Но потом я посмотрела американский мюзикл «Чикаго» и подумала, что я все-таки хочу так же петь и выступать. Я, кстати, никаким журналистам еще не рассказывала о том, что сначала поступала не в театральный, а на музыкальный факультет ГИТИСа, совершенно не понимая, что туда идут люди, которые уже окончили музыкальные училища, у них у всех уже поставлены голоса. Я же была без какого-либо опыта — просто хотела участвовать именно в мюзиклах. Но параллельно стала пробоваться еще и в театральные вузы и вдруг поняла, что мне это понравилось. Так меня судьба и вывела в актерство.

Валерия окончила Театральное училище имени Щепкина пять лет назад. Роль в «Кухне» стала для нее дебютом и первой длительной работой в жизни. Кстати, попала туда девушка без каких-либо изнуряющих отборов. Кастинг-директор проекта однажды увидел юное дарование в студенческом спектакле и пригласил Валерию на пробы, которые Лера с легкостью прошла. Однако настоящие актерские испытания настигли Федорович уже на съемочной площадке сериала.

— Первое время мне казалось, что я все делаю не так, — вздыхает девушка. — Съемочная группа тратила на меня много времени. В итоге режиссер на меня просто наорал. Но я ему благодарна, потому что это был хороший урок. Еще мне всегда было трудно с моим партнером по сериалу Дмитрием Анатольевичем Назаровым . Когда рядом стоит человек, который видит тебя насквозь, и ты понимаешь, что до него тебе еще расти и расти как артисту, это очень сложно, но, с другой стороны, и хорошо. Есть куда стремиться. А вот другие мои коллеги на съемках постоянно юморили, они все время хотели меня рассмешить. А мне ведь только палец покажи, я уже вовсю хохочу. Поэтому приходилось тяжело, когда снимали мои крупные планы, было сложно не рассмеяться. Со временем и я начала подшучивать над партнерами по площадке.

«Если внутри что-то поломано, люди будут это считывать»

Личная жизнь Валерии Федорович одно время шла нога в ногу с развитием ее карьеры. Начало съемок в «Кухне» совпало со свадьбой Леры и актера Максима Онищенко , с которым девушка познакомилась в стенах института. Однако телепроект оказался куда длиннее этого брака. Около двух лет назад актеры развелись. Как потом признавалась Лера, они с Максимом просто поспешили создать семью. Несмотря на развод, Федорович и Онищенко остались в хороших отношениях. А несколько месяцев назад звезда «Кухни» впервые стала мамой, чему никак не может нарадоваться.

— Я решила больше никогда не обсуждать свою личную жизнь в прессе, — продолжает Федорович. — Про то, что у меня появился ребенок, я выдала со сцены премии телеканала СТС «Дай пять». Это, кстати, была первая моя награда, я так расчувствовалась, что в эйфории во всем призналась. Но, с другой стороны, это же такое событие, о котором нужно рассказать миру.

Про своего сына Валерия пока что не хочет выдавать подробностей. Говорит, что раскроет его имя не раньше чем малышу исполнится полгода. Но, несмотря на то, что Федорович недавно родила, выглядит она стройной и цветущей.

— На самом деле я в форму еще только прихожу, — ответила актриса на комплимент от нашего корреспондента. — А вообще, как сказала одна известная женщина, лучшая диета — это не жрать! Но самое главное — это гармония в спорте, еде. Если у тебя внутри где-то что-то поломано, ты на кого-то обижен, сам себе не нравишься, то, к сожалению, люди будут это считывать.