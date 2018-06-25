Птенцы из летнего гнезда Александра Калягина

XII Международная летняя театральная школа Александра Калягина завершает работу показами спектаклей своих выпускников.

С 24 по 27 июня сцена Театрального центра Союза театральных деятелей (СТД) превратилась в экспериментальную площадку слушателей академии. 90 профессиональных актеров из 30 стран мира под руководством титулованных педагогов готовили спектакли по всем правилам театрального искусства. С ними работали художники-постановщики, звукорежиссеры, осветители, педагоги по вокалу и технике сценической речи. Костюмы изготавливали в мастерской СТД. Все расходы — проезд, проживание, подготовка спектаклей — взял на себя Союз театральных деятелей.

С 10:00 до 23:00 слушатели академии отрабатывали мастерство, а вечером разжигали костер и пели песни. По традиции спектакли ставят в пяти разных жанрах, охватывая все пласты театрального искусства. Руководитель академии, председатель СТД России Александр Калягин рассказал «ВМ» о нововведениях этого года.

— Впервые мы пригласили известных режиссеров, педагогов из Европы, в частности, преподавателя по танцам из Швеции, знаменитого режиссера из Польши. Нам важно постоянно раздвигать границы, давать нашим артистам увидеть как можно более широкую картину многогранного мира исполнительского искусства, — поделился он.

Поработать с молодежью оказалось интересным и для иностранных педагогов.

— Все слушатели школы работают по системе Станиславского, с полным погружением в материал, с верой в предлагаемые обстоятельства. Польские артисты, которые знают несколько актерских систем и техник, более хаотичны и поверхностны в ролях, тогда как ваши актеры, сконцентрировавшись на учении Станиславского, показывают высший пилотаж, — отметил преподававший в летней школе польский режиссер Кшиштоф Гарбачевский

Посмотреть спектакли можно было бесплатно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Молодые актеры не останавливаются на достигнутом, а развиваются, совершенствуют мастерство. Студенты проходят серьезный конкурсный отбор. После обучения в академии есть перспектива быть замеченными в столичных театрах. Молодежь имеет возможность сравнить свой профессиональный уровень с коллегами из других стран, перенять у них все самое лучшее и показать себя.