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Птенцы из летнего гнезда Александра Калягина
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Птенцы из летнего гнезда Александра Калягина 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
XII Международная летняя театральная школа Александра Калягина завершает работу показами спектаклей своих выпускников.
С 24 по 27 июня сцена Театрального центра Союза театральных деятелей (СТД) превратилась в экспериментальную площадку слушателей академии. 90 профессиональных актеров из 30 стран мира под руководством титулованных педагогов готовили спектакли по всем правилам театрального искусства. С ними работали художники-постановщики, звукорежиссеры, осветители, педагоги по вокалу и технике сценической речи. Костюмы изготавливали в мастерской СТД. Все расходы — проезд, проживание, подготовка спектаклей — взял на себя Союз театральных деятелей.
В течение месяца актеры посещали мастер-классы ведущих режиссеров, педагогов, актеров: Вениамина Смехова, Адольфа Шапиро, Игоря Золотовицкого, Алексея Бородина, Вениамина Фильштинского и репетировали спектакли.
С 10:00 до 23:00 слушатели академии отрабатывали мастерство, а вечером разжигали костер и пели песни. По традиции спектакли ставят в пяти разных жанрах, охватывая все пласты театрального искусства. Руководитель академии, председатель СТД России Александр Калягин рассказал «ВМ» о нововведениях этого года.
— Впервые мы пригласили известных режиссеров, педагогов из Европы, в частности, преподавателя по танцам из Швеции, знаменитого режиссера из Польши. Нам важно постоянно раздвигать границы, давать нашим артистам увидеть как можно более широкую картину многогранного мира исполнительского искусства, — поделился он.
Поработать с молодежью оказалось интересным и для иностранных педагогов.
— Все слушатели школы работают по системе Станиславского, с полным погружением в материал, с верой в предлагаемые обстоятельства. Польские артисты, которые знают несколько актерских систем и техник, более хаотичны и поверхностны в ролях, тогда как ваши актеры, сконцентрировавшись на учении Станиславского, показывают высший пилотаж, — отметил преподававший в летней школе польский режиссер Кшиштоф Гарбачевский.
Посмотреть спектакли можно было бесплатно.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь Яцко, заслуженный артист России, педагог:
— Молодые актеры не останавливаются на достигнутом, а развиваются, совершенствуют мастерство. Студенты проходят серьезный конкурсный отбор. После обучения в академии есть перспектива быть замеченными в столичных театрах. Молодежь имеет возможность сравнить свой профессиональный уровень с коллегами из других стран, перенять у них все самое лучшее и показать себя.
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