И быстрой ножкой ножку бьет

1 июля на сцене в Москве стартуют XVIII «Летние балетные сезоны» — балетная классика нон-стоп пройдет в РАМТе, в самом сердце старого города.

В течение двух месяцев, до 28 августа, каждый вечер на сцене театра зритель увидит шедевры мирового балета и жемчужины русского балетного искусства. Тут и «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», «Золушка» и « Дон Кихот », «Спящая красавица» и «Жизель», «Ромео и Джульетта» и «Баядерка».

Все спектакли идут в сопровождении оркестра.

По традиции откроет сезоны «Лебединое озеро», но в исполнении нового участника — Национального классического балета. Молодой коллектив, основанный восемь лет назад, много гастролирует по России и миру, бережно сохраняя традиции русского балета, и уже зарекомендовал себя как ревностный хранитель классического балетного искусства.

Впервые в репертуаре «Летних балетных сезонов» появится балет Мариуса Петипа «Баядерка». В основе сюжета — красивая древнеиндийская легенда о трагической любви танцовщицы и воина. Зрителей порадуют и виртуозная техника исполнения, и роскошные костюмы, и яркие декорации.

В этом году в проекте принимает участие Театр балета «Арт-Да» — молодой перспективный коллектив, чьи выступления с восторгом были встречены публикой в прошлом сезоне. Труппа, имеющая высокий творческий потенциал как в классическом, так и в современном направлениях, работает под девизом «Талант и преданность классическим традициям русского балета».

Вернулся в афишу «Летних балетных сезонов» Театр классического балета Смирнова-Голованова, больше известный как «Смирнов Балет». Коллектив, основанный тридцать лет назад, стал первой в СССР негосударственной балетной труппой. На «Летних балетных сезонах» «Смирнов Балет» представит «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», в редакции своего основателя, а также «Дон Кихот» и «Жизель».

За 17 лет проведения «Летних балетных сезонов» спектакли посетили более 700 000 человек. Изначально проект задумывался для поддержания интереса к столице иностранных туристов, посещающих город уже после закрытия театрально-концертного сезона. Но жители Москвы проявили к летним спектаклям такой ощутимый интерес, что «Сезоны» быстро стали заметным культурным событием, а теперь уже и доброй традицией жизни столицы.