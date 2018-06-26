Внучка Веры Глаголевой поразила танцевальным талантом

Кажется, будто девочка уже много лет занимается танцами профессионально.

У режиссера Веры Глаголевой растут не только таланливые дети, но и внуки. Так, ее дочь Анна Нахапетова является балериной Большого театра. Анна сумела привить любовь к танцам и дочери Полине. В 11 лет девочка уже двигается так, будто бы занимается этим много лет на профессиональном уровне.

У Полины также есть свой Instagram. Девочка регулярно делится роликами со своими танцами. Поэтому, оценить ее талант могут все желающие. Правда, Полина увлекается не балетом, как мама, а современными направлениями в танцах.

Публикация от Simacheva Polina (@polushka2006)

16 Июн 2018 в 11:10 PDT #danceismylife #🙈

Публикация от Simacheva Polina (@polushka2006)

4 Мар 2018 в 11:40 PST Несмотря на то, что Полина увлекается танцами, неизвестно, станут ли они ее будущей профессией. Так, внучка Веры Глаголевой уже успела ощутить на себе роль актрисы. В текущем году свет увидят сразу две картины с ее участием. Да и мама Полины Анна Нахапетова успешно совмещает и работу балериной и карьеру актрисы.

С любимой мамочкой в красивой Вене😄#каникулы#мамаидочка #вена🇦🇹 #сумашедшиетуристы #😄

Публикация от Simacheva Polina (@polushka2006)

8 Май 2018 в 2:16 PDT К сожалению, будущих успехов дочери и внучки Вера Глаголева уже не увидит. Режиссер ушла из жизни в августе прошлого года. Но вся семья ее очень любит и периодически вспоминают о ней даже в соцсетях. «Мне очень тебя не хватает…❤️», — пишет сама Полина в соцсетях и делится их совместными фото.

Фото: Instagram@polushka2006