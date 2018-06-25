Внучка Веры Глаголевой танцует круче Бейонсе и Шакиры 

Внучка Веры Глаголевой Полина пошла по стопам мамы, Анны Нахапетовой, балерины Большого театра. Девочка с ранних лет увлекается танцем и, судя по всему, достигла больших успехов в этом деле. На своей странице в микроблоге она регулярно выкладывает ролики, на которых показывает короткие танцевальные зарисовки. Девочка, в отличие от родительницы, занимается не классическим танцем, а современным.
Сегодня тетя Полины, Анастасия Шубская, которая недавно прилетела в Москву, сняла полноценный ролик, на котором видно, как великолепно Полина двигается. Она уже сейчас не уступает по пластике Бейонсе и Шакире. Правда, свяжет ли девочка свою жизнь с танцем — неизвестно. Полина сейчас снимается в фильмах, в этом году выйдет сразу две картины с ее участием. Кстати, ее маме, Анне Нахапетовой, удалось совместить и карьеру танцовщицы, и карьеру актрисы. В одном из своих интервью она вспоминала, как отец привил ей любовь к балету. «Когда папа забирал меня из роддома, сказал: „Будет балериной“. Ему всегда казалось, что балетные девочки — это феи, они из другого мира, порхают себе по сцене… Благодаря папе с трех лет у меня была цель — я мечтала танцевать в Большом театре. И вот уже шестнадцать сезонов выхожу на его сцену. (Улыбается.) Когда училась в подготовительном классе Московского хореографического училища при Большом театре, из нас, детей известных родителей, сформировали группу. Папе показалось, что там нагрузки меньше. Он пошел к директору и попросил перевести меня к „нормальным“ детям. А вот чтобы наоборот — попросить мне поблажек — такого не было никогда», — делилась Нахапетова.
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