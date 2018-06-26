«Тартюф» в «Станиславском», фестиваль цветов в «Музеоне» и Japandroids. Афиша на неделю

Кино и футбол в Новой Третьяковке, осовремененный «Тартюф» в «Станиславском» и фестиваль цветов Moscow Flower Show. Редакция портала Москва 24 — о самых интересных событиях недели.

"Тартюф" в «Станиславском»

Видео: YouTube/ Электротеатр Станиславский

Новое прочтение классической пьесы Мольера в постановке Филиппа Григорьяна . Действие комедии перенесено в Россию на пороге социалистической революции, герои недвусмысленно напоминают царскую семью, а Тартюф — Григория Распутина . Текст Мольера звучит в каноническом переводе Михаила Донского. Спектакль получил в этом году номинацию на премию «Золотая маска».

Где: Электротеатр «Станиславский» Когда: 26-27 июня, 19:00 Кино и футбол в Новой Третьяковке В Третьяковской галерее на Крымском валу покажут два не самых очевидных фильма про футбол.

В пятницу посетители галереи увидят ленту режиссера Золтана Корды «Одиннадцать чертей». Спортивная драма 1927 года идет в сопровождении живой музыки нойз-джазового коллектива «Бром».

Еще один показ пройдет на следующий день. В Третьяковке представят мелодраму Фритца Фрайслера «Король нападающий», также снятую в 1927 году. Музыкальное сопровождение обеспечит экспериментальный проект Won James Won.

Где: Третьяковская галерея на Крымском валу Когда: 29-30 июня, 21:30 Moscow Flower Show Международный фестиваль садов и цветов в седьмой раз пройдет в парке искусств «Музеон». Лучшие ландшафтные дизайнеры на время форума превратят площадку в настоящее произведение искусства. В рамках фестиваля запланировано множество тематических лекций, мастер-классов, а также концерты, выставки и другие мероприятия для посетителей парка всех возрастов. Фестиваль затронет и футбольную тему. В честь проходящего в России мундиаля в «Музеоне» установят трехметровый мяч из живых цветов.

Где: «Музеон» Когда: 29 июня — 8 июля

Где: Театр наций Когда: 27-28 июня, 19:00 Japandroids в «Плутоне» Организаторы отгремевшего недавно фестиваля «Боль» подготовили еще один подарок для любителей независимой музыки. В Москву едут легенды нойз-рока Japandroids. Канадский дуэт везет свой фирменный гаражный звук и новую программу, в которую включены треки с прошлогоднего альбома Near to the Wild Heart of Life.

Где: «Плутон» Когда: 29 июня, 20:00 MusicAeterna Московской филармонии Оркестр под руководством Теодора Курентзиса без преувеличения можно назвать гордостью российской академической музыки. Во вторник MusicAeterna исполнит Малера. В программу вошли песни из вокального цикла «Волшебный рог мальчика».

Где: Театр им. Ермоловой Когда: 29 июня, 19:00 "Река Потудань" в Студии театрального искусства Спектакль Сергея Женовача по мотивом одного из самых трогательных рассказов Андрея Платонова . История о любви и одиночестве, отчаянии и подлинном величии человеческого духа, сочиненная главным гуманистом советской литературы.

"В этом спектакле важно то, что за словами, то, что между словами. Много платоновского текста мы перевели в прямую речь, — оказалось, что это интимное пространство не позволяет произносить текст от третьего лица", — рассказывает режиссер.

Где: Студия театрального искусства Когда: 26 июня, 19:00 "Изображая жертву" Культовый фильм Кирилла Серебренникова вновь выходит в прокат сети кинотеатров «Каро». В среду спецпоказ ленты пройдет в «Каро 11 Октябрь». О картине расскажет драматург «Гоголь-центра» Валерий Печейкин

Где: «Каро 11 Октябрь» Когда: 27 июня, 20:00