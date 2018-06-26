Театр «Геликон-опера» представит «Золотого петушка» Римского-Корсакова

МОСКВА, 26 июня. / ТАСС /. Премьерная серия оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» начнется во вторник в театре «Геликон-опера» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе музыкального театра.

"Последняя опера знаменитого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова так и не была поставлена при жизни ее автора. Премьера состоялась 24 сентября 1909 года в Оперном театре Зимина в Москве, располагавшемся в том самом доме на Большой Никитской, где сейчас находится «Геликон», — говорится в сообщении.

На сцене «Геликон-оперы» 90 лет спустя «Золотой петушок» поставил художественный руководитель театра, режиссер-постановщик Дмитрий Бертман . Это не первое его обращение к творчеству Римского-Корсакова. В репертуаре театра значатся «Царская невеста», «Садко» и «Кащей Бессмертный». В 2016 году Бертман уже участвовал в постановке «Золотого петушка» совместно с Немецкой оперой на Рейне (Deutsche Oper am Rhein).

Премьерная серия в зале «Стравинский» продлится до 29 июня.