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Театр «Геликон-опера» представит «Золотого петушка» Римского-Корсакова
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Театр «Геликон-опера» представит «Золотого петушка» Римского-Корсакова 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьерная серия оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» начнется во вторник в театре «Геликон-опера» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе музыкального театра.
"Последняя опера знаменитого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова так и не была поставлена при жизни ее автора. Премьера состоялась 24 сентября 1909 года в Оперном театре Зимина в Москве, располагавшемся в том самом доме на Большой Никитской, где сейчас находится «Геликон», — говорится в сообщении.
На сцене «Геликон-оперы» 90 лет спустя «Золотой петушок» поставил художественный руководитель театра, режиссер-постановщик Дмитрий Бертман. Это не первое его обращение к творчеству Римского-Корсакова. В репертуаре театра значатся «Царская невеста», «Садко» и «Кащей Бессмертный». В 2016 году Бертман уже участвовал в постановке «Золотого петушка» совместно с Немецкой оперой на Рейне (Deutsche Oper am Rhein).
В Москве над спектаклем работают музыкальный руководитель и дирижер-постановщик, народный артист СССР Владимир Федосеев, дирижер Валерий Кирьянов, художник-постановщик и художник по костюмам Эне-Лииз Семпер из Эстонии, американский художник по свету Томас Хазе, хормейстер Евгений Ильин и хореограф Эдвальд Смирнов.
Премьерная серия в зале «Стравинский» продлится до 29 июня.
Опера в трех актах «Золотой петушок» была написана Римским-Корсаковым в 1908 году по одноименной сказке Александра Пушкина, автором либретто выступил Владимир Бельский.
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