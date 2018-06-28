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В Омске актёрам театра им. Вахтангова вручили «Крылатого гения»
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В Омске актёрам театра им. Вахтангова вручили «Крылатого гения» 

АиФ-Омск 33 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
27 июня в Омске прошла церемония открытия VI Международного фестиваля «Академия».
На трёх сценах свои постановки показали театры Москвы и Кишинёва: в музыкальном театре омичи смогли посмотреть «Евгения Онегина» в постановке театра им. Вахтангова, на основной сцене драматического театра — спектакль «вахтанговцев» «Медея», на камерной сцене имени Татьяны Ожиговой свой спектакль «Про любовь» представил Государственный молодежный драматический театр «С улицы роз» (Кишинев, Молдова), сообщает портал регионального правительства.
Когда стихли финальные аплодисменты в музыкальном театре, врио губернатора Омской области Александр Бурков вручил «вахтанговцам» статуэтку «Крылатого гения», являющегося символом фестиваля.
Напомним, что в течение пяти дней омичей и гостей города будут радовать своими постановками театральные коллективы Москвы, Израиля, Сербии, Швеции, Молдовы, Армении.
Отметим, фестиваль «Академия» проходит один раз в два года. В 2018 году мероприятие состоялось в шестой раз.
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