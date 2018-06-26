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Жить и помнить призовут сегодня вологжан театралы из Санкт-Петербурга
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Жить и помнить призовут сегодня вологжан театралы из Санкт-Петербурга 

Вологда.рф 1 час назад
Единственный спектакль пройдет сегодня в рамках международного фестиваля «Голоса истории». Уже завтра будут подведены итоги творческого состязания между театральными группами России и зарубежья.
Сегодня вологжане и гости города увидят постановку Санкт-Петербургского театра «Мастерская» под руководством Григория Козлова. Спектакль, поставленный по повести русского писателя Валентина Распутина «Живи и помни», покажут в вологодском театре для детей и молодежи. Начало в 18 часов.
В спектакле «Живи и помни» — речь пойдет о солдате Андрее Гуськове, который к концу войны оказался в госпитале недалеко от родной деревни. Не планируя сбегать, он пробирается ночью к семье, а уже утром выясняется, что его разыскивают как дезертира. Жена пытается помочь его спасти.
Еще один спектакль — «Песнь о купце Калашникове» по произведению Михаила Лермонтова — покажут сегодня в Кириллове. На сцену под открытым небом на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника выйдет труппа Русского республиканского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова, из Абакана. Накануне этот спектакль прошел в Вологде.
Завтра фестиваль «Голоса истории» торжественно завершится. Церемония закрытия пройдет в 20.30 в Консисторском дворике Вологодского кремля.
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