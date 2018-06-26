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Фестиваль «Дух огня» в ХМАО в 2019 году будет посвящен теме театра и кино
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Фестиваль «Дух огня» в ХМАО в 2019 году будет посвящен теме театра и кино 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Семнадцатый международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» в 2019 году в Ханты-Мансийске будет посвящен теме театра и кино. Об этом сообщили во вторник в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.
"2019 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом театра. Поэтому, по решению оргкомитета, театр и кино станут темой ХVII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Данное мероприятие войдет в план министерства культуры РФ по празднованию Года театра", — говорится в сообщении.
По словам президента кинофестиваля, кинорежиссера, народного артиста России Сергея Соловьева, концепция будущего фестиваля создана на основе реальных вещей.
"Театр и кино — побратимы. То и другое — зрелища, предполагающие зрительные залы, общение сцен и экранов со зрительской аудиторией. Планируется, что жюри будущего фестиваля будет состоять из ведущих деятелей театра и главных режиссеров. На мероприятие будет приглашен культурный цвет мировой актерской элиты и театральной режиссуры", — сказал Соловьев.
Он также отметил, что планируется сделать ретроспективу фильмов, снятых известными театральными режиссерами. «Также в планах показать зрителям два уникальных спектакля самого нового поколения — „Ужас“, сценическая версия Набокова, и „Герой нашего времени“ по классическому произведению Лермонтова. Оба спектакля поставлены молодым режиссером— дебютантом Татьяной Самбук», — сказал Соловьев.
Также уже обозначены темы открытого конкурса фотографий и микрофильмов фестиваля — «Судьба человека», «Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить», и «Навстречу Миру сердце распахни». Проголосовать за ключевую тему можно будет на официально сайте фестиваля «Дух огня». «Важно своевременно направлять документы, информацию о конкурсах в „Россотрудничество“, другим партнерам, чтобы коллеги, в свою очередь, могли оказать содействие в проведении фестиваля. Конкурсы — один из механизмов привлечения внимания к фестивалю», — подчеркнула губернатора региона Наталья Комарова.
О фестивале
Идея проведения фестиваля «Дух огня» принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. В 2019 году фестиваль пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 6 марта.
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