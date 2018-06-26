Концепцию XVII Международного кинофестиваля «Дух огня» обсудили на заседании оргкомитета

ТАСС , 26 июня. Концепцию XVII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» обсудили на заседании оргкомитета, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой . Об этом сообщают в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

По решению оргкомитета, темой кинофорума стали театр и кино. Мероприятие войдет в план министерства культуры РФ — 2019 год объявлен президентом России Годом театра.

Проект концепции фестиваля представил президент кинофестиваля, кинорежиссер, народный артист России Сергей Соловьев . «Эта концепция создана на основе реальных вещей. Театр и кино — побратимы. То и другое — зрелища, предполагающие зрительные залы, общение сцен и экранов со зрительской аудиторией. Природа актерского мастерства одна и та же. Все так называемые „звезды“ современного российского кино — они и кинематографисты, и ведущие актеры современного театра. Вот эту главную общность нам и хотелось бы поддержать», — рассказал Сергей Соловьев.

Он отметил, что намерен сформировать большое жюри будущего фестиваля, состоящее из ведущих деятелей театра и главных режиссеров, пригласить на мероприятие культурный цвет мировой актерской элиты и театральной режиссуры, сделать ретроспективу фильмов, снятых известными театральными режиссерами. Также в планах показать зрителям два уникальных спектакля самого нового поколения — «Ужас», сценическая версия В. Набокова, и «Герой нашего времени» по классическому произведению М. Лермонтова. Оба спектакля поставлены молодым режиссером-дебютантом Татьяной Самбук.

Говоря о теме открытого конкурса фотографий и микрофильмов фестиваля «Дух огня», директор департамента культуры Надежда Казначеева обозначила три: «Судьба человека», «Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить», «Навстречу Миру сердце распахни». Было решено, что интернет-голосование будет открыто на официальном сайте «Духа огня» с 1 июля до 20 сентября.

"Важно своевременно направлять документы, информацию о конкурсах в Россотрудничество, другим партнерам, чтобы коллеги, в свою очередь, могли оказать содействие в проведении фестиваля. Конкурсы — один из механизмов привлечения внимания к фестивалю", — подчеркнула Наталья Комарова. Глава региона поручила членам оргкомитета активнее и креативнее работать в данном направлении, а также обязательно привлечь к участию в фестивале молодых кинематографистов Сирии и Бразилии.

Очередной фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» (18+) пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 6 марта 2019 года. Фестиваль проводится с 2003 года. Его аудитория ежегодно растет. В общей сложности за 16 лет киносмотр посетили более 300 тысяч человек.