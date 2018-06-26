Сквер за Оперным театром преобразится за 167 миллионов рублей

Сквер у Оперного театра в Екатеринбурге преобразится за 167 млн рублей. Мэрия уральской столицы уже начала поиск подрядчика, который займется работой, об этом сообщает во вторник, 26 июня, «АиФ-Урал»

На портале госзакупок был запущен электронный аукцион на поиск подрядчика, который благоустроит сквер за Тетром оперы и балета в Екатеринбурге. Максимальная цена контракта составляет чуть больше 167 млн рублей.

Согласно документации, победителю госзакупки предстоит провести внушительный объем работ. Так, он должен будет составить схему ограничения или перкрытия движения, согласовать ее в надзорных органах, оформить разрешение на произведение благоустройства, обустроить газоны — высадить деревья лиственных и хвойных пород, кустарники, разместить малые архитектурные формы. Урны, например, должны быть изготовлены методом чугунного литья и иметь объем не менее 12 л.

Работы должны быть закончены не позднее 3 декабря 2019 года. Подрядчик будет определен уже 16 июля.

Напомним, в январе этого года проектное бюро «Архитек» разработало дизайн-проект сквера за Оперным театром. Планируется, что на территории сквера будут благоустроены дорожки, появится красивое освещение и ротонда. Во время голосования на выборах 18 марта эта территория заняла третье место. Первые два были отданы набережной Исети от Малышева до ЦПКиО. Именно эти объекты будут благоустроены в первую очередь.