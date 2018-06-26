Ещё
Сквер за Оперным театром преобразится за 167 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Сквер за Оперным театром преобразится за 167 миллионов рублей 

АиФ Урал 41 минуту назад
Фото: АиФ Урал
Сквер у Оперного театра в Екатеринбурге преобразится за 167 млн рублей. Мэрия уральской столицы уже начала поиск подрядчика, который займется работой, об этом сообщает во вторник, 26 июня, «АиФ-Урал».
На портале госзакупок был запущен электронный аукцион на поиск подрядчика, который благоустроит сквер за Тетром оперы и балета в Екатеринбурге. Максимальная цена контракта составляет чуть больше 167 млн рублей.
Согласно документации, победителю госзакупки предстоит провести внушительный объем работ. Так, он должен будет составить схему ограничения или перкрытия движения, согласовать ее в надзорных органах, оформить разрешение на произведение благоустройства, обустроить газоны — высадить деревья лиственных и хвойных пород, кустарники, разместить малые архитектурные формы. Урны, например, должны быть изготовлены методом чугунного литья и иметь объем не менее 12 л.
Работы должны быть закончены не позднее 3 декабря 2019 года. Подрядчик будет определен уже 16 июля.
Напомним, в январе этого года проектное бюро «Архитек» разработало дизайн-проект сквера за Оперным театром. Планируется, что на территории сквера будут благоустроены дорожки, появится красивое освещение и ротонда. Во время голосования на выборах 18 марта эта территория заняла третье место. Первые два были отданы набережной Исети от Малышева до ЦПКиО. Именно эти объекты будут благоустроены в первую очередь.
АиФ Урал: последние новости
Министры Среднего Урала запоют в ночь музыки Итоги визита Алексея Учителя в Екатеринбург: минирование, дуэль и сериал Гордума Екатеринбурга отметила юбилей цитированием закона и песней про пыль
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Художник рисовал себя каждый день и повредил мозг5
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Вспомните фильм по кадру: тест
Актёры, которых время сильно изменило4
Фильмы, которые запретили показывать в России1
Видео
07:56
Актеры, которых чуть не убили их роли
Кино
07:22
Фильмы, чуть не убившие Джеки Чана
Кино
03:44
Что вы не знали о премии «Оскар»
Кино
06:18
Фильмы, которые оказались лучше книг
Кино
Фильмы, которые запретили показывать в России
Кино
04:44
Парочки, закрутившие романы на съемках
Кино
02:38
5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»
Кино
02:09
Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом
Кино
00:12
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу
ТВ Экономика
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение