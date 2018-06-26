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Восемь творческих проектов со всей России войдут в культурную программу Зимней универсиады-2019
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Восемь творческих проектов со всей России войдут в культурную программу Зимней универсиады-2019 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Советский спорт
Дирекция Зимней универсиады-2019 объявила итоги конкурса творческих проектов, которые станут частью культурной программы
Студенческих игр. Восемь победителей из разных российских
городов воплотят в жизнь свои идеи в Красноярске во время
проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
На конкурс было подано 55 заявок. Претенденты на победу
представили проекты по таким направлениям, как музыкальные и  танцевальные выступления, кино— и видеотворчество, театральные
постановки, художественные выставки.
Оценивала проекты конкурсная комиссия, в состав которой
вошли известные деятели культуры и искусства Красноярского края,
представители
Дирекции
Зимней
Законодательного Собрания, Министерства культуры, Агентства
молодежной политики и реализации программ общественного
развития региона. Эксперты признали лучшими восемь проектов
творческих коллективов из Москвы, Кемеровской области,
Алтайского края, Республики Якутия и Красноярского края.
Среди победителей конкурса — концертная программа «Мы из  Сибири» кемеровского губернаторского театра танца «Сибирский
калейдоскоп», артисты которого в рамках культурной программы
Зимней универсиады-2019 исполнят танцевальные номера в  народном стиле и продемонстрируют искусство горлового пения.
Финалист конкурса из Красноярска поставит уникальный спектакль
по мотивам картины Василия Сурикова «Боярыня Морозова»,
представляющий
собой
соединение
хореографии и показа моделей одежды сибирских дизайнеров.
Победитель из Москвы проведёт среди студентов российских вузов
музыкальный конкурс «Универвидение», его финалистов выберет
жюри, состоящее из звезд российской эстрады и продюсеров, а  завершится проект гала-концертом.
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