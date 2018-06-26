Восемь творческих проектов со всей России войдут в культурную программу Зимней универсиады-2019

Дирекция Зимней универсиады-2019 объявила итоги конкурса творческих проектов, которые станут частью культурной программы

Студенческих игр. Восемь победителей из разных российских

городов воплотят в жизнь свои идеи в Красноярске во время

проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

На конкурс было подано 55 заявок. Претенденты на победу

представили проекты по таким направлениям, как музыкальные и танцевальные выступления, кино— и видеотворчество, театральные

постановки, художественные выставки.

Оценивала проекты конкурсная комиссия, в состав которой

вошли известные деятели культуры и искусства Красноярского края,

представители

Дирекции

Зимней

молодежной политики и реализации программ общественного

развития региона. Эксперты признали лучшими восемь проектов

творческих коллективов из Москвы, Кемеровской области,

Алтайского края, Республики Якутия и Красноярского края.

Среди победителей конкурса — концертная программа «Мы из Сибири» кемеровского губернаторского театра танца «Сибирский

калейдоскоп», артисты которого в рамках культурной программы

Зимней универсиады-2019 исполнят танцевальные номера в народном стиле и продемонстрируют искусство горлового пения.

Финалист конкурса из Красноярска поставит уникальный спектакль

представляющий

собой

соединение

хореографии и показа моделей одежды сибирских дизайнеров.

Победитель из Москвы проведёт среди студентов российских вузов

музыкальный конкурс «Универвидение», его финалистов выберет

жюри, состоящее из звезд российской эстрады и продюсеров, а завершится проект гала-концертом.