Восемь творческих проектов со всей России войдут в культурную программу Зимней универсиады-2019 

Дирекция Зимней универсиады-2019 объявила итоги конкурса творческих проектов, которые станут частью культурной программы
Студенческих игр. Восемь победителей из разных российских
городов воплотят в жизнь свои идеи в Красноярске во время
проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
На конкурс было подано 55 заявок. Претенденты на победу
представили проекты по таким направлениям, как музыкальные и танцевальные выступления, кино— и видеотворчество, театральные
постановки, художественные выставки.
Оценивала проекты конкурсная комиссия, в состав которой
вошли известные деятели культуры и искусства Красноярского края,
представители
Дирекции
Зимней
Законодательного Собрания, Министерства культуры, Агентства
молодежной политики и реализации программ общественного
развития региона. Эксперты признали лучшими восемь проектов
творческих коллективов из Москвы, Кемеровской области,
Алтайского края, Республики Якутия и Красноярского края.
Среди победителей конкурса — концертная программа «Мы из Сибири» кемеровского губернаторского театра танца «Сибирский
калейдоскоп», артисты которого в рамках культурной программы
Зимней универсиады-2019 исполнят танцевальные номера в народном стиле и продемонстрируют искусство горлового пения.
Финалист конкурса из Красноярска поставит уникальный спектакль
по мотивам картины Василия Сурикова «Боярыня Морозова»,
представляющий
собой
соединение
хореографии и показа моделей одежды сибирских дизайнеров.
Победитель из Москвы проведёт среди студентов российских вузов
музыкальный конкурс «Универвидение», его финалистов выберет
жюри, состоящее из звезд российской эстрады и продюсеров, а завершится проект гала-концертом.