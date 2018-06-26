Восемь творческих проектов со всей России войдут в культурную программу Универсиады-2019

Красноярск, 26 июня 2018 г. Дирекция Зимней универсиады-2019 объявила итоги конкурса творческих проектов, которые станут частью культурной программы Студенческих игр. Восемь победителей из разных российских городов воплотят в жизнь свои идеи в Красноярске во время проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

На конкурс было подано 55 заявок. Претенденты на победу представили проекты по таким направлениям, как музыкальные и танцевальные выступления, кино— и видеотворчество, театральные постановки, художественные выставки.

Оценивала проекты конкурсная комиссия, в состав которой вошли известные деятели культуры и искусства Красноярского края, представители Дирекции Зимней универсиады-2019, Законодательного Собрания, Министерства культуры , Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития региона. Эксперты признали лучшими восемь проектов творческих коллективов из Москвы, Кемеровской области, Алтайского края, Республики Якутия и Красноярского края.

Среди победителей конкурса — концертная программа «Мы из Сибири» кемеровского губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп», артисты которого в рамках культурной программы Зимней универсиады-2019 исполнят танцевальные номера в народном стиле и продемонстрируют искусство горлового пения. Финалист конкурса из Красноярска поставит уникальный спектакль по мотивам картины Василия Сурикова «Боярыня Морозова», представляющий собой соединение театра, современной хореографии и показа моделей одежды сибирских дизайнеров. Победитель из Москвы проведёт среди студентов российских вузов музыкальный конкурс «Универвидение», его финалистов выберет жюри, состоящее из звезд российской эстрады и продюсеров, а завершится проект гала-концертом.

Отметим, что культурную программу Зимней универсиады-2019 составят различные культурно-просветительские мероприятия, в том числе выступления творческих коллективов, выставки и экскурсии. Помимо отобранных на конкурсе проектов, в рамках «Культурной Универсиады» в Красноярске пройдут 11 мероприятий российского и международного уровня. Например, гала-концерт Красноярского ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко, международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», шоу экстремальных видов спорта, международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири», фестиваль народной культуры «Сибирская Масленица».

Результаты конкурса творческих проектов «Культурной Универсиады» опубликованы на официальном сайте Дирекции Студенческих игр в разделе «Включайся».

Дополнительная информация для СМИ:

Галина Прокопьева, пресс-служба АНО «Дирекция Красноярск-2019», тел. : 8-923-153-2019.