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Ясеневцы приняли участие в окружном фестивале
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Ясеневцы приняли участие в окружном фестивале 

Ясенево 3 часа назад
Фото: Ясенево
Центр культуры и искусства «Меридиан» стал площадкой проведения традиционного окружного фестиваля детского и юношеского творчества «Звездопад на Юго-Западе».
Досуговые центры и образовательные учреждения ЮЗАО отстаивали право выступить в финале на главной площадке округа в Черемушках. В итоге — в финальном концерте район Ясенево представил коллектив «КоМИКС».
Также на веселом празднике выступили «Театр мюзикла» из Черемушек, «Звездочки» из Конькова, «Фасолька» из Академического района и другие.
Напоминаем, что летом работают все досуговые центры округа.
Подробное расписание работы досуговых центров ЮЗАО можно найти на uzao.family.
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