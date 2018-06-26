Ясеневцы приняли участие в окружном фестивале

Центр культуры и искусства «Меридиан» стал площадкой проведения традиционного окружного фестиваля детского и юношеского творчества «Звездопад на Юго-Западе».

Досуговые центры и образовательные учреждения ЮЗАО отстаивали право выступить в финале на главной площадке округа в Черемушках. В итоге — в финальном концерте район Ясенево представил коллектив «КоМИКС».

Также на веселом празднике выступили «Театр мюзикла» из Черемушек, «Звездочки» из Конькова, «Фасолька» из Академического района и другие.

Напоминаем, что летом работают все досуговые центры округа.

Подробное расписание работы досуговых центров ЮЗАО можно найти на uzao.family.