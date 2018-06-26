Михаил Церишенко: Даже после развода я люблю свою жену

Михаил Церишенко известен в разных амплуа: актер, режиссер, комик. Первая популярность пришла к нему в начале 90-х годов в программе «Оба-на». Потом Михаил был постоянным артистом театра под руководством Евгения Петросяна «Кривое зеркало». Он начинал свою карьеру в Киеве, где окончил университет театра, кино и телевидения. Работал в театре эстрады, снимался в кино. Успел дважды жениться, во втором браке родился сын. В начале 90-х он встретил на съемках известную певицу Катю Семенову, ушел из семьи и переехал в Москву. На протяжении многих лет злопыхатели приписывали его успех протекции знаменитой жены. Они прожили вместе 25 лет. Но несколько месяцев назад его супруга объявила в социальных сетях об измене мужа. На эти обвинения артист ответил в программе «Ой, мамочки!» на телеканале «МИР»

— Михаил Анатольевич, есть парочка шаблонных утверждений о вас. Хотелось бы внести ясность. Пишут, что в «Оба-на» вы попали с легкой руки Кати Семеновой, вашей бывшей жены. Якобы именно она свела вас с создателем программы Игорем Угольниковым

Михаил Церишенко: Это абсолютная правда. Катя взяла меня с собой на кинофестиваль «Кинотавр», и на пляже гостиницы «Жемчужина» я познакомился с Угольниковым. После «Кинотавра» мы с Катей уезжали в круиз. Игорь с его женой Аллой тоже купили билеты, и мы поехали в круиз вместе. Так что это правда, я многим, и этим в том числе обязан Кате.

Но, конечно, это не было так, мол, давай пойдем познакомимся, и может быть ты подойдешь. Этого не было никогда. Катюшка только один раз, когда я приехал в Москву, предложила мне: «Хочешь, я похлопочу, чтобы тебя взяли в театр?». Я сказал: «Нет, спасибо, не надо. Я сам».

— Бытует такое мнение, что именно Катя прокладывала вам путь к вершинам карьеры. Какова ее настоящая роль в вашей творческой судьбе?

М. Ц. : Роль очень даже большая. Но тут нужно сделать такую поправку. Хотя она мне всегда очень и очень помогала, но в этом есть и моя заслуга. Не может же артист выйти на сцену и сказать: «Здравствуйте, я муж известной певицы, поэтому давайте вы мне похлопаете». Я ведь работал! Но Катя очень много для меня сделала. Благодаря ей я познакомился с очень большим количеством народа. Предположим, познакомились с человеком, потом прошло 10 лет, и вдруг этот человек всплывает. И предлагает мне какую-то работу.

— Но в начале девяностых вы оставили всё в Киеве, и переехали в Москву к Кате, где она в то время была на пике успеха. В ваш адрес до сих пор раздаются упреки: дескать, пристроился к знаменитой. Вот как вы на это реагируете?

М. Ц. : Всем этим людям, которые высказывают свое мнение, я хотел бы сказать, что можно говорить все, что угодно. Но мы прожили вместе 25 лет! Сложно прожить 25 лет с человеком ради прописки или ради карьеры. Если бы это было так, то развод случился бы гораздо раньше.

— Есть еще одно шаблонной утверждение. Десять лет вы служили в театре «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Пишут, что в итоге ваши отношения разладились. Если это так, то в чем выне сошлись с Евгением Вагановичем?

М. Ц. : Что значит «наши отношения разладились»? Просто проект «Кривое зеркало» исчерпал себя. Мы с Евгением Вагановичем остались в нормальных отношениях. А такого, чтобы я высказал ему что-то и хлопнул дверью, этого не было, это бред какой-то. Просто закончился этап сотрудничества.

— В конце 2017 года Катя Семенова сообщила в соцсетях о том, что ставит точку в вашем браке. С ее стороны последовали интервью, в которых она озвучила немало нелицеприятных вещей о вас. Почему вы не принимали участие в разного рода шоу, касающихся вашего развода? Ведь наверное, надо было отвечать?

М. Ц. : Я не считал и не считаю правильным посвящать всех в подробности моей личной жизни. Я не хочу делать это темой для ток-шоу. Специфика телевидения такова, что вчера случилось, сегодня поговорили, завтра забыли. Я не хотел подбрасывать масла с керосином в этот огонь.

Да, можно сказать, меня атаковали, и раздавались звонки, и предлагали прийти на шоу и поучаствовать, предлагали гонорары. Но я отказался. То, что Катюшка занялась тиражированием этой истории в соцсетях, это ее выбор. Значит, ей так нужно.

— Но ведь звучали очень жесткие вещи. После них интернет просто пестрил фразой «Церишенко хотел убить Семеновну»! Но почему вы промолчали и на это?

М. Ц. : Да там знаете, сколько такого было! Не надо отвечать! Получается, что я должен был говорить: «Нет, дорогие товарищи, это не так». Зачем, какое отношение все эти люди имеют к нашей семье? Пять месяцев я нахожусь в разводе. Это первое интервью, на которое я согласился. Но не потому, что хочу оправдаться.

Наверное, в какой-то момент я Катю сильно достал. Катюшка целый год с собой боролась. Но просто не смогла меня простить. Я получаю то, что я заслужил. Но это все равно моя жизнь. И остальные люди не имеют к этому никакого отношения.

— Вы сейчас совсем не общаетесь?

М. Ц. : Я пару раз ее видел, но мне кажется что если я возьму и позвоню ей, то этим я сделаю ей опять больно. А я этого не хочу. Но мне кажется, что Катя попала под чье-то очень нехорошее влияние. Потому что она стала совершать не характерные для нее поступки, я не узнаю ее.

— Если бы вы могли, что бы вы сказали ей сейчас?

М. Ц. : Я бы ей сказал, что я ее люблю. Да именно так.

Полную версию выпуска программы «Ой, мамочки!» смотрите на сайте телеканала «МИР».

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ