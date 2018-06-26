Ещё
Я так люблю Москву
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Я так люблю Москву 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
22 июня по приглашению художественного руководителя Московского Молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева столицу посетили воспитанники Обнинского Центра «Милосердие».
Подростки из Обнинска восхищенно делились впечатлениями от увиденного ими на улицах Москвы:
— Москва — просто обалденная! Мы во все глаза смотрели! А какой карнавал мы застали в Центре! — наперебой рассказывали подростки — их приехало тридцать человек.
— А мы еще по дороге все вместе смотрели по телевизору матч Бразилия — Коста-Рика, и когда бразильцы начали праздновать победу, мы въехали на автобусе в Центр Москвы. Вот и нарвались на бразильский карнавал прямо на московских изломанных улочках — смеется Павел Смирнов, общественный деятель, трудами и заботами которого приехали дети в столицу, чтобы не только посмотреть, как изменилась разительно столица в последние годы, но и чтобы посетить спектакль в Московском Молодежном театре.
Воспитатели выбрали вместе с воспитанниками постановку по трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». После спектакля Павел Смирнов был полон эмоций.
— Спасибо артистам, спасибо режиссеру, спасибо всем, кто нас пригласил сюда и помог добраться из Обнинска — это, конечно, президент КЛМД «Жукофф-гараж» Евгений Абдурагимов. Он — один из тех неравнодушных людей, для кого нет чужих детей. И, конечно, спасибо Народному артисту России Вячеславу Спесивцеву, который принял всех нас, как своих близких друзей, — отметил он.
— Мы просто счастливы, что нам выпала такая удача — посетить прекрасный спектакль, и посмотреть на расцветшую Москву. Честно говоря, некоторые улицы просто не узнать — так они преобразились. Ну а про праздник футбола я просто промолчу — вы бы слышали, как мои воспитанники болеют, когда смотрят по телевизору матчи с участием нашей сборной! Не хуже бразильцев, которых мы встретили по пути в театр, — рассказала директор ГБУ КО ОЦСПСД «Милосердие» Халютина Ирина.
После спектакля подростки из Обнинска, усаживаясь в автобус, громко делились от впечатлений дня:
— Я так люблю Москву! — воскликнула одна девочка.
— А Москва любит вас! — отозвался Вячеслав Спесивцев.
Вечерняя Москва: последние новости
И быстрой ножкой ножку бьет Роман Виктюк: Москва — территория праздника Раиса Рязанова: «В артистки пошла, потому что влюбилась в Ромео»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вспомните фильм по кадру: тест
Актёры, которых время сильно изменило4
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Фильмы, которые запретили показывать в России1
Спортсмены, которые стали актерами
Видео
07:56
Актеры, которых чуть не убили их роли
Кино
07:22
Фильмы, чуть не убившие Джеки Чана
Кино
03:44
Что вы не знали о премии «Оскар»
Кино
06:18
Фильмы, которые оказались лучше книг
Кино
Фильмы, которые запретили показывать в России
Кино
04:44
Парочки, закрутившие романы на съемках
Кино
02:38
5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»
Кино
02:09
Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом
Кино
00:12
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу
ТВ Экономика
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение