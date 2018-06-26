Я так люблю Москву

22 июня по приглашению художественного руководителя Московского Молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева столицу посетили воспитанники Обнинского Центра «Милосердие».

Подростки из Обнинска восхищенно делились впечатлениями от увиденного ими на улицах Москвы:

— Москва — просто обалденная! Мы во все глаза смотрели! А какой карнавал мы застали в Центре! — наперебой рассказывали подростки — их приехало тридцать человек.

— А мы еще по дороге все вместе смотрели по телевизору матч Бразилия — Коста-Рика, и когда бразильцы начали праздновать победу, мы въехали на автобусе в Центр Москвы. Вот и нарвались на бразильский карнавал прямо на московских изломанных улочках — смеется Павел Смирнов , общественный деятель, трудами и заботами которого приехали дети в столицу, чтобы не только посмотреть, как изменилась разительно столица в последние годы, но и чтобы посетить спектакль в Московском Молодежном театре.

Воспитатели выбрали вместе с воспитанниками постановку по трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». После спектакля Павел Смирнов был полон эмоций.

— Спасибо артистам, спасибо режиссеру, спасибо всем, кто нас пригласил сюда и помог добраться из Обнинска — это, конечно, президент КЛМД «Жукофф-гараж» Евгений Абдурагимов. Он — один из тех неравнодушных людей, для кого нет чужих детей. И, конечно, спасибо Народному артисту России Вячеславу Спесивцеву, который принял всех нас, как своих близких друзей, — отметил он.

— Мы просто счастливы, что нам выпала такая удача — посетить прекрасный спектакль, и посмотреть на расцветшую Москву. Честно говоря, некоторые улицы просто не узнать — так они преобразились. Ну а про праздник футбола я просто промолчу — вы бы слышали, как мои воспитанники болеют, когда смотрят по телевизору матчи с участием нашей сборной! Не хуже бразильцев, которых мы встретили по пути в театр, — рассказала директор ГБУ КО ОЦСПСД «Милосердие» Халютина Ирина.

После спектакля подростки из Обнинска, усаживаясь в автобус, громко делились от впечатлений дня:

— Я так люблю Москву! — воскликнула одна девочка.

— А Москва любит вас! — отозвался Вячеслав Спесивцев.