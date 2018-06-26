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У клоунессы Театра кошек Ю. Куклачева в метро пропала сумка с костюмом и париками
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У клоунессы Театра кошек Ю. Куклачева в метро пропала сумка с костюмом и париками 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Артистка Театра кошек Юрия Куклачева потеряла в метро сумку с реквизитом, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 25 июня к сотрудникам полиции, дежурящим на кросс-платформенной станции метро «Парк Победы», обратилась 61-летняя москвичка, работающая клоунессой в Театре кошек Ю. Куклачева.
«Женщина сказала, что во время поездки в метро потеряла сумку, в которой находились ее клоунский костюм, три парика и грим. Пропажу гражданка обнаружила уже в гримерке театра. Она попросила сотрудников МВД сообщить, если саквояж найдут и передадут в бюро находок», — пояснил собеседник агентства.
От написания заявления артистка отказалась. Тем не менее правоохранители начали проверку и по факту пропажи сумки с реквизитом.
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