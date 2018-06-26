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Актер Евгений Миронов поставил подпись в поддержку Сергея Собянина
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Актер Евгений Миронов поставил подпись в поддержку Сергея Собянина 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
По мнению Миронова, стало в городе очень много общественных мероприятий.
Актер театра и кино Евгений Миронов 26 июня посетил предвыборный штаб Сергея Собянина и подставил подпись в его поддержку.
По мнению Миронова, столица невероятно преобразилась.
— Я здесь живу уже 30 лет, и могу сказать, что город стал более открытым, просторным и дружелюбным, — сказал актер. — Люди охотно проводят время в публичных пространствах, а не просто перемещаются от дома до работы и обратно.
И для этого, по словам Миронова, есть все условия: открываются парки, реконструируются старые скверы, озеленяются бульвары.
— Появилась возможность гулять по городу, который раньше казался нам совсем не пешеходным, — добавил он. — Раньше говорили, что это не Амстердам, а оказалось, что даже круче!
Улучшилась и транспортная обстановка в Москве. Построили новые развязки, мосты, сделали отдельные полосы для общественного транспорта, ввели платные парковки.
— Раньше порой из подъезда было трудно выйти, потому что стояли машины, — делится Миронов. Отметил актер и бесплатный wifi в метро. Его появление стало для него настоящим открытием.
— Постоянно открываются новые станции метрополитена. Я иногда даже не понимаю, где находится та или иная станция, — сказал Евгений Миронов.
Признался актер, что не верил в проект «Активный гражданин», но когда столкнулся с ним в действии, то поменял свое отношение.
По мнению Миронова, стало в городе очень много общественных мероприятий.
— И в этих мероприятиях участвуют не только самодеятельные коллективы, но и профессиональные артисты. И это сильно подняло культурную планку, — пояснил он.
Вспомнил актер и случай, когда он обращался за помощью к Сергею Собянину.
— В моем театре нужно было решить технический вопрос, и Сергей Семенович откликнулся на просьбу, — сказал Миронов.
Кстати, Евгений очень любит кататься на самокате.
— В этом году купил себе электросамокат и в свободное время постоянно на нем езжу, — поделился он.
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