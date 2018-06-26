Актер Евгений Миронов поставил подпись в поддержку Сергея Собянина

По мнению Миронова, стало в городе очень много общественных мероприятий.

По мнению Миронова, столица невероятно преобразилась.

— Я здесь живу уже 30 лет, и могу сказать, что город стал более открытым, просторным и дружелюбным, — сказал актер. — Люди охотно проводят время в публичных пространствах, а не просто перемещаются от дома до работы и обратно.

И для этого, по словам Миронова, есть все условия: открываются парки, реконструируются старые скверы, озеленяются бульвары.

— Появилась возможность гулять по городу, который раньше казался нам совсем не пешеходным, — добавил он. — Раньше говорили, что это не Амстердам, а оказалось, что даже круче!

Улучшилась и транспортная обстановка в Москве. Построили новые развязки, мосты, сделали отдельные полосы для общественного транспорта, ввели платные парковки.

— Раньше порой из подъезда было трудно выйти, потому что стояли машины, — делится Миронов. Отметил актер и бесплатный wifi в метро. Его появление стало для него настоящим открытием.

— Постоянно открываются новые станции метрополитена. Я иногда даже не понимаю, где находится та или иная станция, — сказал Евгений Миронов.

Признался актер, что не верил в проект «Активный гражданин», но когда столкнулся с ним в действии, то поменял свое отношение.

По мнению Миронова, стало в городе очень много общественных мероприятий.

— И в этих мероприятиях участвуют не только самодеятельные коллективы, но и профессиональные артисты. И это сильно подняло культурную планку, — пояснил он.

Вспомнил актер и случай, когда он обращался за помощью к Сергею Собянину.

— В моем театре нужно было решить технический вопрос, и Сергей Семенович откликнулся на просьбу, — сказал Миронов.

Кстати, Евгений очень любит кататься на самокате.

— В этом году купил себе электросамокат и в свободное время постоянно на нем езжу, — поделился он.