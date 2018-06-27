Ещё
На сцене липецкого драмтеатра выступит музыкальный театр Республики Крым
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

На сцене липецкого драмтеатра выступит музыкальный театр Республики Крым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
ЛИПЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Рок-оперу «Орфей и Эвридика» и другие свои лучшие постановки покажет в Липецке в рамках программы «Большие гастроли» министерства культуры РФ музыкальный театр Республики Крым, сообщает пресс-служба администрации региона.
rightСпектакли проходят с 26 по 29 июня на сцене Липецкого академического театра драмы им. Л. Н. Толстого.
В свою очередь, с 7 по 10 июня в Симферополе прошли гастроли Липецкого академического театра драмы им. Л. Н. Толстого, где были представлены четыре спектакля: «Квадратура круга», «Шикарная свадьба», «Полковник-птица» и «Старомодная комедия».
"Обменные гастроли становятся возможностью сформировать единое культурное пространство двух регионов, обменяться творческим опытом. У нас большое поле для сотрудничества по разным направлениям — в применении инновационных технологий управления и производства, в здравоохранении, социальной и культурной сферах", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.
Другие новости региона читайте здесь>>
Последние новости
В России введут ограничения на максимальную сумму наличных средств Физики рассказали, для кого опасно МРТ А вас я попрошу остаться. Кому в России не грозит безработица
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МакSим покидает сцену из-за болезни6
Тест: помните ли вы фильм «Афоня»22
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Вспомните фильм по кадру: тест4
Жуткие ляпы в мультфильмах, которые вы не замечали
Видео
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
02:47
В Сети появился русский трейлер «Хищника»
Кино
05:07
Басков стал принцем и сел на коня
Концерты
04:23
Смешные дубли во время съемок смертельных сцен
Кино
11:51
Фильмы 90-х, ставшие символами времени
Кино
00:33
МакSим покидает сцену из-за болезни
Концерты
09:34
Трейлеры, оказавшиеся интереснее фильмов
Кино
04:39
Теории о Гарри Поттере, способные напугать
Кино
09:24
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Кино
04:28
Жуткие ляпы в мультфильмах, которые вы не замечали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение