Ещё
В Липецком театре драмы им. Толстого пройдут гастроли крымского театра
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

В Липецком театре драмы им. Толстого пройдут гастроли крымского театра 

Ревизор.ru 28 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Липчане увидят такие спектакли, как «Дубровский», «Мост над рекой», «Орфей и Эвридика», «Роман о девочках».
Спектакль «Дубровский», показ которого состоится в Липецком театре драмы 26 июня в 19:00, расскажет известную пушкинскую историю о враждующих помещиках Андрее Гавриловиче Дубровском и Кириле Петровиче Троекурове, о любви молодого Дубровского к Маше Троекуровой. Сюжет этого произведения всем известен — Владимир Дубровский, чтобы быть ближе к Маше, притворяется французом-учителем Дефоржем, которого нанимает Троекуров для воспитания внебрачного сына. Но Дубровский — мститель, преступник, который совершил поджог, предводитель разбойничьих банд, его преследует закон. В этом спектакле разыгрываются страсти, плетутся интриги, человеку приходится выбирать между любовью и коварством, честью и возмездием… Фото: sandro.life
Музыкальный спектакль " Мост над рекой", который будет представлен липецким зрителям 27 июня, лирическим языком расскажет о событиях прошлых лет: о жизни советских казаков в трудные послевоенные времена, о взаимоотношениях между людьми, в которых всё решает только любовь… Фото: active-crimea.kudalibo.ru  Начало: 19:00  28 июня липчане увидят рок-оперу «Орфей и Эвридика», авторами которой стали драматург Юрий Димитрин и композитор Александр Журбин. Орфей — гениальный певец, который желает признания и славы, и покидает несчастную возлюбленную Эвридику — идеал гармонии, красоты, которая олицетворяет в его жизни творческое начало. Без Эвридики он становится бездарным и тратит свой талант впустую… Фото: ok.ru  Начало: 19:00  29 июня зрителям Липецка будет представлена премьера «Роман о девочках» по произведению Владимира Высоцкого. В основе этого спектакля — переплетение между собой судеб бывшего тюремного надзирателя Максима Полуэктова, его дочери — продажной женщины Тамары Полуэктовой, уголовника Николая Святенко по кличке Коллега, поэта и театрального актёра Александра Кулешова. В шестнадцать лет Тамара влюбляется в двадцатипятилетнего дворового «авторитета» Николая Святенко, который затем за кражу садится в тюрьму. Полуэктова становится валютной проституткой… Фото: komtv.org  Начало: 19:00
Ревизор.ru: последние новости
XII Международная летняя школа СТД: встречи с мастеpами XII Международная летняя театральная школа СТД: встречи с мастерами TheatreHD — театр в кино. Театральный киносезон в самарской "КиноВертикали"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вспомните фильм по кадру: тест
Актёры, которых время сильно изменило4
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Фильмы, которые запретили показывать в России1
Спортсмены, которые стали актерами
Видео
07:56
Актеры, которых чуть не убили их роли
Кино
07:22
Фильмы, чуть не убившие Джеки Чана
Кино
03:44
Что вы не знали о премии «Оскар»
Кино
06:18
Фильмы, которые оказались лучше книг
Кино
Фильмы, которые запретили показывать в России
Кино
04:44
Парочки, закрутившие романы на съемках
Кино
02:38
5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»
Кино
02:09
Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом
Кино
00:12
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу
ТВ Экономика
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение