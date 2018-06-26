В Липецком театре драмы им. Толстого пройдут гастроли крымского театра 

Липчане увидят такие спектакли, как «Дубровский», «Мост над рекой», «Орфей и Эвридика», «Роман о девочках».
Спектакль «Дубровский», показ которого состоится в Липецком театре драмы 26 июня в 19:00, расскажет известную пушкинскую историю о враждующих помещиках Андрее Гавриловиче Дубровском и Кириле Петровиче Троекурове, о любви молодого Дубровского к Маше Троекуровой. Сюжет этого произведения всем известен — Владимир Дубровский, чтобы быть ближе к Маше, притворяется французом-учителем Дефоржем, которого нанимает Троекуров для воспитания внебрачного сына. Но Дубровский — мститель, преступник, который совершил поджог, предводитель разбойничьих банд, его преследует закон. В этом спектакле разыгрываются страсти, плетутся интриги, человеку приходится выбирать между любовью и коварством, честью и возмездием… Фото: sandro.life
Музыкальный спектакль " Мост над рекой", который будет представлен липецким зрителям 27 июня, лирическим языком расскажет о событиях прошлых лет: о жизни советских казаков в трудные послевоенные времена, о взаимоотношениях между людьми, в которых всё решает только любовь… Фото: active-crimea.kudalibo.ru Начало: 19:00 28 июня липчане увидят рок-оперу «Орфей и Эвридика», авторами которой стали драматург Юрий Димитрин и композитор Александр Журбин. Орфей — гениальный певец, который желает признания и славы, и покидает несчастную возлюбленную Эвридику — идеал гармонии, красоты, которая олицетворяет в его жизни творческое начало. Без Эвридики он становится бездарным и тратит свой талант впустую… Фото: ok.ru Начало: 19:00 29 июня зрителям Липецка будет представлена премьера «Роман о девочках» по произведению Владимира Высоцкого. В основе этого спектакля — переплетение между собой судеб бывшего тюремного надзирателя Максима Полуэктова, его дочери — продажной женщины Тамары Полуэктовой, уголовника Николая Святенко по кличке Коллега, поэта и театрального актёра Александра Кулешова. В шестнадцать лет Тамара влюбляется в двадцатипятилетнего дворового «авторитета» Николая Святенко, который затем за кражу садится в тюрьму. Полуэктова становится валютной проституткой… Фото: komtv.org Начало: 19:00