В Липецком театре драмы им. Толстого пройдут гастроли крымского театра

Липчане увидят такие спектакли, как «Дубровский», «Мост над рекой», «Орфей и Эвридика», «Роман о девочках».

Спектакль «Дубровский», показ которого состоится в Липецком театре драмы 26 июня в 19:00, расскажет известную пушкинскую историю о враждующих помещиках Андрее Гавриловиче Дубровском и Кириле Петровиче Троекурове, о любви молодого Дубровского к Маше Троекуровой. Сюжет этого произведения всем известен — Владимир Дубровский , чтобы быть ближе к Маше, притворяется французом-учителем Дефоржем, которого нанимает Троекуров для воспитания внебрачного сына. Но Дубровский — мститель, преступник, который совершил поджог, предводитель разбойничьих банд, его преследует закон. В этом спектакле разыгрываются страсти, плетутся интриги, человеку приходится выбирать между любовью и коварством, честью и возмездием… Фото: sandro.life