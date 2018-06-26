«Свободное пространство» закроет сезон встречей со зрителями и «Лавиной» 

Театр для детей и молодежи «Свободное пространство» приглашает зрителей на встречу с актерами, посвященную закрытию 41-го театрального сезона.
Она состоится 28 июня. Начало в 18:30. Будут подведены итоги и вручены заслуженные награды. Продолжится вечер спектаклем о мнимой тишине «Лавина».
Сезон, наполненный премьерами, новыми проектами и акциями, проходил под девизом «Театр — это модно!». С таким посылом планируют работать и в будущем.
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