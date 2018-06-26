Ещё
«Свободное пространство» закроет сезон встречей со зрителями и «Лавиной»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

«Свободное пространство» закроет сезон встречей со зрителями и «Лавиной» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Театр для детей и молодежи «Свободное пространство» приглашает зрителей на встречу с актерами, посвященную закрытию 41-го театрального сезона.
Она состоится 28 июня. Начало в 18:30. Будут подведены итоги и вручены заслуженные награды. Продолжится вечер спектаклем о мнимой тишине «Лавина».
Сезон, наполненный премьерами, новыми проектами и акциями, проходил под девизом «Театр — это модно!». С таким посылом планируют работать и в будущем.
Сообщение «Свободное пространство» закроет сезон встречей со зрителями и «Лавиной» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Ольга Бузова «Под звуки поцелуев» выступит в Орле В музее ИЗО расскажут о народном искусстве Школа искусств имени Глинки отметит юбилей концертом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вспомните фильм по кадру: тест1
Самые сексуальные блондинки из сериалов2
Разбитые мечты «Верки-модистки»3
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Актёры, которых время сильно изменило4
Видео
10:00
Актеры и актрисы, которые влюблялись в фанатов
Кино
07:56
Актеры, которых чуть не убили их роли
Кино
07:22
Фильмы, чуть не убившие Джеки Чана
Кино
03:44
Что вы не знали о премии «Оскар»
Кино
06:18
Фильмы, которые оказались лучше книг
Кино
Фильмы, которые запретили показывать в России
Кино
04:44
Парочки, закрутившие романы на съемках
Кино
02:38
5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»
Кино
02:09
Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом
Кино
00:12
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу
ТВ Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение