Молочников Александр Александрович

Дата рождения: 14 апреля 1992 года

Место рождения: Санкт-Петербург

Знак зодиака: Овен

Александр родился в семье, не имеющей отношения к актерской профессии. Отец математик и мама журналист развелись, когда мальчик был еще маленьким, но старались, не смотря на это, дать ему максимально всестороннее развитие. По этой причине пару лет Александр жил и учился в Америке. Вернувшись на родину, он поступил в престижный лицей, в котором кроме общеобразовательных дисциплин, существовал театр-студия «Унисон». Преподавали в нем профессиональные артисты Петербургских театров. Сергей Бызгу Андрей Шимко не только обучали студицев основам актерского мастерства и режиссуры, но и ставили с ними полноценные спектакли, которые потом игрались на сценах настоящих театров. В «Унисоне» Молочников занимался до самого окончания средней школы. К тому времени у молодого человека накопился богатый опыт исполнения разноплановых ролей и самостоятельных постановок этюдов для спектаклей студии. Поэтому летом 2008 года Александр без особых усилий поступил на актерско-режиссерский факультет московского ГИТИСа в мастерскую Леонида Хейфеца

Талантливого парня на старших курсах заметил Олег Павлович Табаков , который пригласил его в труппу МХТ имени А. П. Чехова. Здесь Молочников раскрылся со всех сторон. Он сыграл около десяти блистательных ролей и поставил, как режиссер несколько интересных спектаклей. Александр дважды становился лауреатом Премии Олега Табакова. Олег Павлович высоко оценивал его работу в театре. Были и еще несколько престижных наград, которыми удостаивали молодого и талантливого артиста, в их числе «Арлекин» и «Золотая маска».

Параллельно с работой в МХТ, Александр Молочников успевал принимать участие в спектаклях других театров Москвы и Петербурга, в телепередачах и сниматься в кино.

После дебютных ролей в сериале «Закрытая школа» и фильма «Каждый за себя» (2012 г.) артист создал в кинематографе около двадцати образов, а также снял собственное кино «Мифы», выступив и режиссером и сценаристом. И понятно, что это для него далеко не предел.

Личная жизнь Александра Молочникова

Артист пока не женат. Ему приписывают роман с Таисией Вилковой, но официального подтверждения этой информации нет.

В свободное от работы время Александр увлекается путешествиями автостопом. По его признанию, однажды он пересек Африку, имея в кармане всего с $ 250. Отчеты от поездок он публикует у себя на страничке во «ВКонтакте».

Режиссёрские работы МХТ имени А. П. Чехова

2014 — 19.14 2015 — Бунтари

2017 — Ночь влюблённых

2017 — Светлый путь. 19.17 Работы на телевидении

2012 — Ночь — Москва 24 2012 —Без башни — СТС Фильмография

Актёрские работы

2011-2012 — Закрытая школа

2012 — Каждый за себя

2012 — Люди Хэ 2013 — Студия 17 2013 — Жить дальше

2013 — Саранча

2013 — Ещё один год 2013 — Друзья друзей

2014 — Чемпионы

2014 — Братья Ч 2014 — Схватка

2015 — Паук

2015 — Творцы

2016 — Холодный фронт

2016 — Красные браслеты

2016 — Пушкин

2016 — Салам Масква

2017 — Блокбастер

Режиссёрские работы

2017 — Мифы

Сценарные работы

2017 — Мифы