Флоринская (Буданова) Александра Евгеньевна

Дата рождения: 26 сентября 1977 года

Место рождения: Ленинград

Знак зодиака: Весы

Александра родилась в артистической семье и ее родные с детства ожидали, что девочка продолжит актерскую династию. Ее прадед по материнской линии — Глеб Флоринский, играл в самом первом составе труппы Театра комедии Николая Акимова . Бабушка Елена Глебовна тоже блистала на сцене. Один из дедов был оператором, другой — режиссером. Отец Александры — Евгений Буданов занимался режиссурой и играл на гитаре. Детство Саши прошло за кулисами, она хорошо изучила этот необычный мир и задумывалась о карьере цирковой артистки, а позднее — режиссера. От последнего ее отговаривали практически все родственники, поскольку считалось, что на режиссерский факультет девушке поступить практически невозможно.

С пятнадцатилетнего возраста Александра успешно работала в качестве модели, в том числе и за границей. Несколько лет являлась лицом известного косметического бренда. В 1997 она получила статус «Вице-мисс Россия».

С 1994 по 1998 год Александра (тогда еще Буданова) была студенткой ЛГИМиКа, после окончания которого поступила в труппу родного Театра Комедии. Также некоторое время она работала в Московском театре Романа Виктюка . Разумеется, актриса не упускала возможности появиться на экране, но до 2002 года ей доставались роли, не приносившие популярности. Первой звездной работой стала роковая красотка из культовой «Бригады». Несмотря на небольшое экранное время, Флоринская успела впечатлить не только зрителей, но и кинематографистов, которые стали значительно чаще приглашать ее в новые проекты. Александра снялась во многих знаковых сериалах, таких как «Марш Турецкого», «Провинциалы», «Гадюка в сиропе» и «Каменская». Актриса несколько раз приостанавливала свою работу, чтобы посвятить время воспитанию детей, но всегда возвращалась к любимой профессии. За более чем двадцатилетнюю карьеру она успела раскрыться в различных образах и заслужила искреннюю любовь зрителей.

Личная жизнь Александры Флоринской

В 1997 году Александра стала встречаться со своим однокурсником Сергеем Горобченко . Они прожили вместе шесть лет, не заключая брака и в итоге расстались, сохранив дружеские отношения. За это время у них родился сын Глеб (1998 г.), после расставания родителей оставшийся с мамой. Отец активно участвовал в его жизни и всячески помогал. Со своим первым официальным мужем Александра познакомилась, еще живя с Горобченко. Продюсер Николай Билык сам на тот момент был несвободен, но и его отношения уже находились на грани распада. В браке у них родилось двое детей: Николай в 2005 году и Агата в 2013 году. Выходя замуж за Билыка, Александра взяла не его фамилию, а фамилию своего прадеда.

Фильмография

1994 — Посвящение в любовь

1998 — Улицы разбитых фонарей-2 1998 — Содержанка

2001 — Убойная сила 2 2001 — Люди и тени. Секреты кукольного театра

2001 — Кобра

2001 — Агентство НЛС 2001 — Русская красавица

2001 — Memorabilia. Собрания памятных вещей

2002 — Светские хроники

2002 — Провинциалы

2002 — Налог на убийство

2002 — Марш Турецкого

2002 — Бригада

2003 — Удар лотоса 3: Загадка Сфинкса

2003 — Спас под берёзами

2003 — Небо и земля

2003 — Игра без правил

2003 — Каменская 3 2004 — Стервы, или Странности любви

2004 — Слушатель

2004 — Моя мама — невеста

2003 — Игра без правил

2004 — Евлампия Романова-2 2004 — Дом у солёного озера

2005 — Сумасбродка

2005 — Клоунов не убивают

2005 — За всё тебя благодарю

2006 — Капитанские дети

2008 — Знахарь

2009 — Частный сыск полковника в отставке

2010 — Братаны 2 2010 — Счастье по контракту

2010 — Анжелика

2011 — Краткий курс счастливой жизни

2011 — Лучший друг семьи

2012 — Большая ржака

2014 — Тайный город

2015 — Бабий бунт, или Война в Новосёлково

2017 — Ивановы-Ивановы