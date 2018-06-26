Всеволод Шиловский рассказал, как Марис Лиепа пытался поставить его на колени

На пути к счастью и в личной жизни, и в карьере у народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского было немало падений и суровых испытаний: страшное военное детство, голод, тяжелые отношения со старшим сыном, разочарования в женщинах. Много раз его жизнь висела на волоске. Но несмотря ни на что, он никогда не опускал руки и не сдавался под ударами судьбы.

Всеволод родился с пороком сердца, а потом чуть не погиб во время эвакуации: провалился в люк на барже. По чистой случайности проходивший мимо матрос поймал мальчишку в подставленный бушлат. Мама упала в обморок, когда матрос принес ей ребенка, а у Севы не было даже царапины.

В Казани развернули авиамоторный завод, где работала мать Всеволода. Артист говорит, что маму он почти не видел, она работала на заводе круглосуточно, а сам он был в детском саду на пятидневке. Жили они в крохотной клетушке, которая была разделена марлевой занавеской. В комнатке жили две семьи — «одни работают, другие спят». Во время войны мама 270 раз сдавала кровь для раненых ("целый бидон"), стала Почетным донором СССР.

Одно из главных воспоминаний детства — бочонок меда, который отец привез, вернувшись с фронта. Вскоре он ушел из семьи, но писал сыну потрясающие письма: «Если хочешь быть первым в любом ремесле, это зависит только от тебя».

Сева с детства был настойчивым. Его, дистрофика, не хотели брать в бассейн. Но он простоял целую неделю под дверью, и его все-таки взяли. Через год он сдал на разряд, а потом ушел в коньки, потом — в самбо.

"Трагедия была лишь раз — когда не попал в Школу-студию МХАТ", — вспоминает Шиловский.

Он пришел поступать после девятого класса, прошел на третий тур, но документов для зачисления не было. Пришел через год — его не приняли. И тогда Всеволод устроился работать на завод. Зарплату получал в 10 раз больше стипендии. Директор уговаривал его остаться и продолжить карьеру на заводе, но Шиловский мечтал только о театре. Был хулиганом и «первым любовником Сталинского района Москвы»: девчонки съезжались смотреть на него в спектаклях на сцене Дома пионеров на площади Журавлева. «Мне нравились девочки с длинными косами», — с улыбкой признается он.

"Я прочитал «Хамелеона». Он так хохотал, чуть не падал. А когда закончил, он сказал, что так плохо не бывает, что это самодеятельность и кошмар", — вспоминает народный артист.

В 26 лет Шиловский женился на девушке из Ленинграда Евгении Ураловой . Все были против их союза, но это было первое сильное чувство. «Это была неудачная попытка с потерей 14 килограммов веса, — говорит актер. — Косы у жены не было, поэтому и не получилось».

Они прожили два года. Шиловский помог своей молодой жене — познакомил с Марленом Хуциевым, устроил в Театр имени Ермоловой, а когда там не отпустили супругу сниматься в «Июльском дожде», пошел на прием к министру культуры Екатерине Фурцевой

А потом теща позвонила маме Севы и заявила, что брак — фиктивный. Маму-сердечницу еле откачали. «Было очень больно», — признается актер. Евгения Уралова ушла от него к Юрию Визбору . Шиловский говорит, что был поклонником его творчества: «Талантливейший человек». А от Евгении знаменитый бард потом ушел.

Второй женой Шиловского стала актриса Нина Семенова (она сыграла главную роль в «Медее» — дипломном спектакле Всеволода). Они вместе появились в первой советский мыльной опере — «День за днем». Во втором браке у актера родился сын Илья. Но Нина пила. Шиловский боролся, как мог, но безрезультатно. Они разошлись. Всеволод боролся за ребенка, но не вышло: он был нужен Нине, чтобы тянуть с него деньги на выпивку. Женщина сдала мальчика в интернат, потом он оказался в психиатрической больнице. Но даже после смерти Семеновой отношения с сыном у Всеволода не сложились.

Шиловский говорит, что его очень любили мхатовские старики: «Кроме МХАТа не видел ничего. Это были гении, земля обетованная. У меня даже мысли не возникало, что я с ними буду делать спектакли».

Актер рассказывает, что большую роль в его жизни всегда играли друзья. «Дружба — это не слова, это поступки», — подчеркивает он. Одним из его близких друзей был Марис Лиепа . Однажды он вернулся с гастролей в Великобритании и позвонил ему в полшестого утра. Сказал: «Приезжай, не пожалеешь». Когда Шиловский приехал в квартиру в Брюсовом переулке, Марис сказал ему: «На колени». Шиловский ответил: «Я тебе сейчас как врежу». И тогда они пошли на кухню, и Марис отдал ему автограф драматурга Теннесси Уильямса. Оказалось, что на одном из приемов Лиепа рассказал Уильямсу, что в СССР его друг поставил спектакль по его пьесе «Сладкоголосая птица юности» и что спектакль идет с аншлагом. Тот сначала не поверил, а потом написал Шиловскому: «Всеволоду Шиловскому от всего сердца. С почтением, Теннеси Уильямс».

Третью свою любовь, арфистку Наталью Цехановскую, он встретил в Сочи, в санатории «Актер». У нее были огромные голубые глаза и толстая коса вокруг головы. Курортный роман перерос в серьезные отношения и долгий брак — с Наташей они вместе уже почти 45 лет. Их сын Павел — успешный бизнесмен.

"Прожить вместе 45 лет — это просто. Главное — друг другу не мешать и не пудрить мозги ", — уверен артист.

Недавно он сыграл 96-летнего старика, и жене — впервые! — понравилась его работа.