Евгений Миронов и Игорь Верник проведут открытую встречу в Тобольске

Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Театр наций FEST», который пройдет в Тобольске и Тюмени с 27 июня по 7 июля 2018 года.

Учредители фонда «Артист» Евгений Миронов, Игорь Верник и Мария Миронова проведут со всеми желающими во Дворце наместника 1 июля. Встреча начнется в 14:00.

Встреча с писателем и попечителем фонда «Дети-бабочки» Александром Цыпкиным пройдет пройдет 4 июля в 14:00 в пространстве «Моя территория» на улице Красноармейской, 6/4.