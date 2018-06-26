Евгений Миронов и Игорь Верник проведут открытую встречу в Тобольске 

Известные российские актеры Евгений Миронов, Игорь Верник, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Авангард Леонтьев и другие проведут несколько социальных акций в Тобольске.
Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Театр наций FEST», который пройдет в Тобольске и Тюмени с 27 июня по 7 июля 2018 года.
Учредители фонда «Артист» Евгений Миронов, Игорь Верник и Мария Миронова проведут со всеми желающими во Дворце наместника 1 июля. Встреча начнется в 14:00.
Встреча с писателем и попечителем фонда «Дети-бабочки» Александром Цыпкиным пройдет пройдет 4 июля в 14:00 в пространстве «Моя территория» на улице Красноармейской, 6/4.
Артисты Сергей Мелконян, Елизавета Карденас и Дмитрий Заставный навестят маленьких пациентов в детской больнице.
В рамках фестиваля также пройдет большой концерт «Евгений Онегин. Лирическое отступление», спектакли Театра Наций «Живые картины» и «Осторожно, эльфы!», а также постановка Новосибирского театра «Старый дом» — «Злачные пажити».