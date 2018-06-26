Нижегородский спектакль стал фаворитом фестиваля «У Троицы»

Нижегородский спектакль стал фаворитом фестиваля «У Троицы»Спектакль нижегородского театра драмы «Павел I» получил награду «За лучший актёрский ансамбль» на V юбилейном Международном театральном фестивале «У Троицы». Фестиваль проводит Сергиево-Посадский драматический театр «Театральный ковчег» при поддержке Министерства культуры Московской области и администрации Сергиево-Посадского района.

«В зрительном зале был аншлаг. В финале спектакля зал взорвался аплодисментами и криками: «Браво!». После вручения диплома участника и знака фестиваля зрительный зал снова зааплодировал ещё громче. А после спектакля зрители подходили к актерам и членам жюри с просьбой передать артистам — «Спасибо» и благодарили за спектакль «Павел I», — рассказали в театре. — После спектакля было обсуждение, которое затянулось почти до часа ночи. Каждый из театральных критиков, а некоторые из них видели спектакль во второй и в третий раз, хотели высказаться. Говорили о многом, но, в первую очередь, об актёрской игре. Каждый актер услышал в свой адрес многочисленные слова благодарности и признательности. «Были сцены, когда я забывала о том, что я — член жюри, что мне надо потом обсуждать спектакль. Ком стоял в горле. Тронули до глубины души… Спасибо», — признавались театральные критики.

Евгений Авраменко. Фестиваль «У Троицы» проходил с 15 июня по 25 июня. Жюри фестиваля: профессор РИТИ (ГИТИС) Нина Шалимова (председатель); академик РАЕН, доктор филологических наук, профессор ЯГТИ Маргарита Ваняшова; кандидат искусствоведения, редактор журнал «Вопросы театра» Марина Тимашева; театральный критик, обозреватель газеты «Известия»

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