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Объявлена программа фестиваля «Мариинский»
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Объявлена программа фестиваля «Мариинский» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Помимо традиционных показов в Приморском крае, постановки Мариинского театра увидят в Китае и Японии. В китайском Гуанчжоу зрители увидят оперу Андрея Кончаловского "Война и мир". В японском Саппоро пройдет серия концертов Молодежного оркестра под управлением маэстро Валерия Гергиева. На Приморской сцене труппа покажет балетную программу. В филиале Мариинского театра представят постановки "Дон Кихот" в хореографии Александра Горского, "Времена года" в хореографии Ильи Живого и "Золушку" в постановке Алексея Ратманского. Третий международный фестиваль "Мариинский" пройдет с 24 июля по 8 августа.
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