Объявлена программа фестиваля «Мариинский» 

Помимо традиционных показов в Приморском крае, постановки Мариинского театра увидят в Китае и Японии. В китайском Гуанчжоу зрители увидят оперу Андрея Кончаловского "Война и мир". В японском Саппоро пройдет серия концертов Молодежного оркестра под управлением маэстро Валерия Гергиева. На Приморской сцене труппа покажет балетную программу. В филиале Мариинского театра представят постановки "Дон Кихот" в хореографии Александра Горского, "Времена года" в хореографии Ильи Живого и "Золушку" в постановке Алексея Ратманского. Третий международный фестиваль "Мариинский" пройдет с 24 июля по 8 августа.