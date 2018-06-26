Столичные школьники сами составили программу выпускного

Московские выпускники самостоятельно составили программу праздника на портале «Активный гражданин». Об этом проинформировали 26 июня.

Так, большинство бывших школьников проголосовали за то, чтобы на сцене в этот день выступили Feduk и Мот. Более 15 процентов выпускников захотели послушать Элджея. Кроме того, ребята выбрали T-killah, Юлию Паршута Дмитрия Маликова , Жака Энтони и Ханну.

Кроме того, почти 39 процентов участников проголосовали на портале за танцевальный марафон.

Отметим, что всего в Парке Горького организовали семь интерактивных площадок. Выпускники увидели постановки уличных театров, поиграли в компьютерные игры и создали свои арт-объекты.