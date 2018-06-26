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Столичные школьники сами составили программу выпускного
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Столичные школьники сами составили программу выпускного 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Московские выпускники самостоятельно составили программу праздника на портале «Активный гражданин». Об этом проинформировали 26 июня.
Так, большинство бывших школьников проголосовали за то, чтобы на сцене в этот день выступили Feduk и Мот. Более 15 процентов выпускников захотели послушать Элджея. Кроме того, ребята выбрали T-killah, Юлию Паршута, Дмитрия Маликова, Жака Энтони и Ханну.
Кроме того, почти 39 процентов участников проголосовали на портале за танцевальный марафон.
Отметим, что всего в Парке Горького организовали семь интерактивных площадок. Выпускники увидели постановки уличных театров, поиграли в компьютерные игры и создали свои арт-объекты.
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