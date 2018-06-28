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Театральный перфоманс прошел в драматическом театре в Истре
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Театральный перфоманс прошел в драматическом театре в Истре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Международная летняя театральная школа под руководством народного артиста Александра Калягина поставила спектакль в стенах Истринского драматического театра.
Источник фото: телеканал «360»
Заключительным этапом постановок летней актерской школы — стал перформанс посвященный вопросам языка, которые до сих пор вызывают неоднозначную реакцию научных деятелей. Уникальность постановок заключается в том, что увидеть их можно лишь один раз. После премьеры актеры разъезжаются по своим городам, а спектакли уходят в прошлое.
«Для нас это очень важно. Нам самим очень интересно смотреть спектакли. Они неоднозначные, сложные иногда не во всем понятные — это интересно. На эти спектакли может попасть истринский зритель», — рассказал Андрей Соколов, директор Истринского драматического театра.
Источник фото: телеканал «360»
Зритель мог пройти историю освоения языка. Для полноты картины и усиления восприятия художник постановщик использовал 3D-графику.
«Молодые люди интересуются очень глубокими проблемами, которые человечество еще не раскрыло. Язык одна из потрясающих тайн. Как человек понимает человека это совершенно фантастично. Таким интересным языком пластики, языком перформанса — это безумно здорово», — Вероника Маслова, зритель.
Современный художественный перформанс не для масс. Некоторые зрители остались в восторге, а кто-то покинул зал даже не попытавшись понять задумку автора.
Источник фото: телеканал «360»
«Язык с одной стороны самое естественное, что человек использует с самого рождения и овладевает им, не имея специального образования. Каким-то интуитивным методом дети получают эти знания. С другой стороны, это очень сложная субстанция — вычислительная, очень сложная и интересная. Из ограниченного количества слов, можно получить безграничное количество смысла. Нам хотелось поразмышлять над этим», — Ян Калнберзин, режиссер.
Истринский драматический театр будет продолжать сотрудничество с летней актерской школой СТД РФ, которая стартует в июне 2019 года.
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