Театральный перфоманс прошел в драматическом театре в Истре

Международная летняя театральная школа под руководством народного артиста Александра Калягина поставила спектакль в стенах Истринского драматического театра.

Источник фото: телеканал «360»

Заключительным этапом постановок летней актерской школы — стал перформанс посвященный вопросам языка, которые до сих пор вызывают неоднозначную реакцию научных деятелей. Уникальность постановок заключается в том, что увидеть их можно лишь один раз. После премьеры актеры разъезжаются по своим городам, а спектакли уходят в прошлое.

«Для нас это очень важно. Нам самим очень интересно смотреть спектакли. Они неоднозначные, сложные иногда не во всем понятные — это интересно. На эти спектакли может попасть истринский зритель», — рассказал Андрей Соколов , директор Истринского драматического театра.

Источник фото: телеканал «360»

Зритель мог пройти историю освоения языка. Для полноты картины и усиления восприятия художник постановщик использовал 3D-графику.

«Молодые люди интересуются очень глубокими проблемами, которые человечество еще не раскрыло. Язык одна из потрясающих тайн. Как человек понимает человека это совершенно фантастично. Таким интересным языком пластики, языком перформанса — это безумно здорово», — Вероника Маслова, зритель.

Современный художественный перформанс не для масс. Некоторые зрители остались в восторге, а кто-то покинул зал даже не попытавшись понять задумку автора.

Источник фото: телеканал «360»

«Язык с одной стороны самое естественное, что человек использует с самого рождения и овладевает им, не имея специального образования. Каким-то интуитивным методом дети получают эти знания. С другой стороны, это очень сложная субстанция — вычислительная, очень сложная и интересная. Из ограниченного количества слов, можно получить безграничное количество смысла. Нам хотелось поразмышлять над этим», — Ян Калнберзин, режиссер.

Истринский драматический театр будет продолжать сотрудничество с летней актерской школой СТД РФ, которая стартует в июне 2019 года.