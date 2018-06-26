В Истринском драматическом театре прошел выпускной спектакль

Организатором мероприятия является Союз театральных деятелей под руководством народного артиста Александра Калягина . Подобные спектакли проходят ежегодно по всей стране.

Международная летняя театральная школа под руководством народного артиста Александра Калягина поставила выпускной спектакль в стенах Истринского драматического театра. Союз театральных деятелей ежегодно приглашает в нашу страну профессиональных артистов из разных стран мира. В течение месяца они ставят спектакль с ведущими педагогами и режиссерами российского театра.

«Эти спектакли рождаются за очень короткое время. Это некая форма совместного творческого поиска артистов и режиссеров. Это, чаще всего, бывает неожиданно и интересно», — сказал Алексей Губин , художественный руководитель Истринского драматического театра.

16 артистов из разных уголков России, Германии, Китая увидели друг друга впервые ровно месяц назад. Итогом их совместной работы стал спектакль, основанный на их личных впечатлениях и размышлениях о пьесах Шекспира.

Источник фото: телеканал «360»

На сцене Истринского драматического театра премьерные, выпускные спектакли проходят шестой год подряд. Современная постановка не оставила зал равнодушным. Восторженные зрители рукоплескали стоя.

«Есть такое счастливое и безумное время — молодость — которое можно сравнить со временем года, с каким-то мгновением. Когда людям необходимо влюбляться, не важно, в кого, важно жить полной жизнью. Это, с одной стороны, прекрасно, с другой — заставляет совершать нас какие-то глупости. Но, не пройдя через эти безумия, мы не вырастим и не повзрослеем, не станем людьми», — сказал Петр Шелешевский, режиссер.

Выпускной спектакль можно увидеть всего трижды. На сцене Звенигородской учебной базы, в Истринском драматическом театре и в театральном центре на Страстном бульваре.