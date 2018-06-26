Европейскую театральную премию в ноябре будут вручать в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский /. Европейскую театральную премию — крупнейшую награду Старого Света за выдающиеся достижения в сценическом искусстве — в ноябре будут вручать в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин

"Вручение Европейской театральной премии вошло в программу Петербургского культурного форума. На нем пройдет большая европейская театральная конференция с участием крупнейших деятелей из многих стран. Будут показаны спектакли лауреатов", — сказал на пресс-конференции Фокин, который возглавит на форуме секцию «Театр».

Торжественная церемония вручения премии пройдет 17 ноября в Александринском театре. В данном случае петербургский режиссер сам окажется виновником торжества, поскольку, как официально объявлено, он стал на этот раз лауреатом престижной награды «Европа — театру». Из российских режиссеров такой чести ранее удостаивался только петербуржец, художественный руководитель Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин . На предстоящей церемонии награды получат также лауреаты Европейской премии «Новая театральная реальность».