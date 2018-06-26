Ещё
Европейскую театральную премию в ноябре будут вручать в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Европейскую театральную премию в ноябре будут вручать в Петербурге 

ТАСС 16 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский/. Европейскую театральную премию — крупнейшую награду Старого Света за выдающиеся достижения в сценическом искусстве — в ноябре будут вручать в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин.
"Вручение Европейской театральной премии вошло в программу Петербургского культурного форума. На нем пройдет большая европейская театральная конференция с участием крупнейших деятелей из многих стран. Будут показаны спектакли лауреатов", — сказал на пресс-конференции Фокин, который возглавит на форуме секцию «Театр».
Торжественная церемония вручения премии пройдет 17 ноября в Александринском театре. В данном случае петербургский режиссер сам окажется виновником торжества, поскольку, как официально объявлено, он стал на этот раз лауреатом престижной награды «Европа — театру». Из российских режиссеров такой чести ранее удостаивался только петербуржец, художественный руководитель Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин. На предстоящей церемонии награды получат также лауреаты Европейской премии «Новая театральная реальность».
Премия «Европа — театру» учреждена в 1986 году для награждения мэтров за путь в искусстве и совокупность сделанного. Среди ее лауреатов были Питер Брук, Джорджо Стрелер, Пина Бауш, Кристиан Лупа, Петер Штайн и другие мастера. Каждый раз церемония вручения премии происходит в новом городе Европы. В 2011 году такая акция впервые состоялось в Санкт-Петербурге. И одним из ее лауреатов в номинации «Новая театральная реальность» был объявлен тогда петербургский режиссер Андрей Могучий, ставший ныне художественным руководителем Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова.
ТАСС: последние новости
Оркестр и солисты Большого театра дадут бесплатный концерт в центре Москвы Вагановка отметит 280-летний юбилей концертами в Москве Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Казани за первый день работы посетили 25 тысяч человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вспомните фильм по кадру: тест2
Актёры, которых время сильно изменило4
Самые сексуальные блондинки из сериалов2
Разбитые мечты «Верки-модистки»3
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Видео
04:23
Смешные дубли во время съемок смертельных сцен
Кино
09:24
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Кино
04:28
Жуткие ляпы в мультфильмах, которые вы не замечали
Кино
10:00
Актеры и актрисы, которые влюблялись в фанатов
Кино
07:56
Актеры, которых чуть не убили их роли
Кино
07:22
Фильмы, чуть не убившие Джеки Чана
Кино
03:44
Что вы не знали о премии «Оскар»
Кино
06:18
Фильмы, которые оказались лучше книг
Кино
Фильмы, которые запретили показывать в России
Кино
04:44
Парочки, закрутившие романы на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение