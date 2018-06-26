В Тверской области названы получатели ежегодной премии и стипендии имени С. Я. Лемешева 

26 июня на заседании Правительства Тверской области определили обладателей премий и стипендий имени С. Я. Лемешева. Поощрения присуждаются с целью пропаганды творчества великого тенора, развития вокального искусства, поддержки талантливых молодых жителей Верхневолжья.
В 2018-2019 учебном году ежемесячную стипендию имени С. Я. Лемешева будут получать студентка 3 курса Тверского музыкального колледжа имени М. П. Мусоргского" Яна Бондарь, учащийся 5 класса детской школы искусств № 1 имени М. П. Мусоргского" Тимофей Кудрявцев.
Ежемесячная выплата для учащихся профессиональных образовательных организаций Тверской области в сфере культуры составляет 3000 рублей. Размер денежного поощрения для учеников ДШИ, музыкальных, хоровых школ и молодых участников клубных формирований — 2100 рублей в месяц.
Ежегодная премия имени С. Я. Лемешева присуждается авторам и коллективам за произведения, программы, проекты, культурные акции, посвященные великому оперному певцу. На этот раз получателями выплаты станут автор проекта «Квашнинская осень» Виктор Васильев и исполнительница цикла концертных программ, посвященных творчеству С. Я. Лемешева, Анастасия Максимова. Размер премии — 25 тыс. рублей.
Сергей Яковлевич Лемешев — советский оперный певец, Народный артист СССР, лауреат правительственных наград и премий. С 1931 года работал в Большом театре в Москве. В 1951 году дебютировал в качестве оперного режиссёра на сцене Ленинградского малого оперного театра. Во время Великой Отечественной войны выступал с фронтовыми бригадами.