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Театр, улица и королева: в театре Вахтангова проводили очередной сезон
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Театр, улица и королева: в театре Вахтангова проводили очередной сезон 

ИД «Собеседник» 40 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Вечером в пятницу, 22 июня, состоялось закрытие 97-го сезона в Театре Вахтангова: репортаж «Собеседника».
Старый Арбат в летний вечер похож на Вавилон — но вахтанговцы, уходя на каникулы, при всей своей академичности умеют зажечь так, что вся арбатская толпа собирается возле импровизированной сцены при входе в театр.
22 июня — день начала войны, поэтому концерт начался с фронтовых песен. Тем более что среди старших вахтанговцев вообще есть настоящие фронтовики: Владимиру Этушу недавно исполнилось 96, и в его честь Ольга Тумайкина так спела «Танго у полустанка», что, кажется, весь Старый Арбат замер. Но тут же взорвался аплодисментами — на сцену вышел Лановой: «Арбат, родной, здравствуй. 60 лет работы здесь дают мне право так говорить». Василий Семенович — звезда первой величины, а все равно волновался, когда рассказывал про войну. Даже микрофон забарахлил, пришлось поменять. А когда Лановой пел песню из «Офицеров», подпевали все.
В этот вечер пел даже директор театра Кирилл Крок. Это, кстати, они с Римасом Туминасом придумали устраивать такие уличные представления «на закрытие сезона» лет десять назад. Очаровательную сцену из спектакля «Мадемуазель Нитуш» сыграл, точнее, станцевал и спел Александр Олешко, принятый в труппу совсем недавно.
Публику явно впечатлило довольно рискованное танго трех героинь из нового спектакля «Фрида».
Звучали голоса Михаила Ульянова и Юрия Яковлева, которых Юлия Рутберг называет архангелами театра. Сама актриса в этот вечер читала Окуджаву. Это был самый ностальгический кусочек вечера.
Все удивились появлению на вахтанговской сцене Геннадия Хазанова. Вместе с Алексеем Гуськовым они объявили о сентябрьской премьере постановки Римаса Туминаса «Фальшивая нота», где они будут играть вдвоем. Алексей Гуськов недавно отметил юбилей, с чем партнер его и поздравил: «Говорят, после 60 люди не живут, а мстят правительству». Это, конечно, была шутка, а вот про себя Хазанов сказал чистую правду. 55 лет назад он мечтал играть в театре, пришел даже поступать в «Щуку», а ему там говорят: нет, мол, юмора у вас, и темперамента тоже нет. Что же, мечты сбываются. «Осенью я выйду на эту сцену!» — объявил дебютант.
Завершали арбатское представление участники спектакля «Царь Эдип», который как раз закончился внутри театра. Виктор Добронравов, Евгений Князев и Людмила Максакова вместе с греческими актерами танцевали сиртаки, ну а потом Максакова в белом царском платье и на высоченных каблуках просто зажгла под «Танцующую королеву» «Аббы», бросив все подаренные ей розы аплодирующей публике.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2018 под заголовком «Театр, улица и королева».
смотрите также фоторепортаж «Закрытие 97-го сезона Театра имени Евгения Вахтангова»
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