Ещё
Театральная Олимпиада в Петербурге в 2019 году станет одним из главных событий Года театра
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Театральная Олимпиада в Петербурге в 2019 году станет одним из главных событий Года театра 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский/. Театральная Олимпиада-2019 с участием ведущих коллективов стран Европы и Азии пройдет в Петербурге в будущем году, который объявлен в России Годом театра. Северная столица впервые примет этот интернациональный праздник, одним из главных организаторов которого станет Александринский театр, сообщил во вторник на пресс-конференции художественный руководитель театра, народный артист России Валерий Фокин.
"На Петербургском культурном форуме в ноябре мы планируем провести презентацию Театральной Олимпиады, на которую ожидается приезд около 30 ведущих театров. Событие это масштабное, и провести его хотелось бы на должном уровне", — сказал Фокин.
Петербургский режиссер — единственный представитель России в международном оргкомитете Олимпиады. Вместе с ним в число организаторов вошли Тадаши Судзуки (Япония), Ян Фабр (Бельгия), Теодорос Терзопулос (Греция), Роберт Уилсон (США), Хайнер Геббельс (Германия). А всего в Олимпиаде примут участие театры из 15 стран.
По наблюдениям Валерия Фокина, в последние годы после некоторой паузы «диапазон сотрудничества с театрами Европы стал расширяться». И эту тенденцию наглядно продемонстрирует список участников Театральной Олимпиады.
Составной частью праздника, по словам Валерия Фокина, станет показ экспериментальных работ молодых режиссеров, программа показов театров национальных республик Российской Федерации (эту часть режиссер назвал «главным приоритетом»), а также обменная программа в Театральной Олимпиадой в Тоге (Япония). В число партнеров Олимпиады вошли Чеховский фестиваль, «Звезды белых ночей», «Золотая маска», «Балтийский дом», Летний фестиваль искусств «Точка доступа», фестиваль нового европейского театра NET. Свои площадки предоставят гостям театры города. Планируется организовать мастер-классы, творческие встречи, конференции
По словам Валерия Фокина, программа Театральной Олимпиады охватит значительную часть года — с июня до конца ноября.
ТАСС: последние новости
Большой театр впервые выступит в Доброграде Восемь творческих проектов со всей России войдут в культурную программу Универсиады-2019 Александр Домогаров: oщущаю себя на 30 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вспомните фильм по кадру: тест3
Актёры, которых время сильно изменило4
Самые сексуальные блондинки из сериалов2
Разбитые мечты «Верки-модистки»3
Актеры и актрисы, которые влюблялись в фанатов
Видео
04:23
Смешные дубли во время съемок смертельных сцен
Кино
09:24
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Кино
04:28
Жуткие ляпы в мультфильмах, которые вы не замечали
Кино
10:00
Актеры и актрисы, которые влюблялись в фанатов
Кино
07:56
Актеры, которых чуть не убили их роли
Кино
07:22
Фильмы, чуть не убившие Джеки Чана
Кино
03:44
Что вы не знали о премии «Оскар»
Кино
06:18
Фильмы, которые оказались лучше книг
Кино
Фильмы, которые запретили показывать в России
Кино
04:44
Парочки, закрутившие романы на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение