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Оперу «Алеко» представят у стен Высоцкого монастыря в Серпухове 4 июля
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Оперу «Алеко» представят у стен Высоцкого монастыря в Серпухове 4 июля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Новая встреча с фестивальным проектом «Русская опера у стен монастыря» ожидает жителей подмосковного Серпухова и гостей города 4 июля, на этот раз на сценической площадке в Принарском парке зрители увидят жемчужину русской оперы — «Алеко» Сергея Рахманинова в постановке Московского театра «Геликон-опера», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«Уникальный культурный проект реализуется в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» совместно с Московской епархией по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия», — отмечается в материале.
Во втором отделении зрители услышат гала-концерт, на котором прозвучат знаменитые арии из опер русских композиторов. Начало спектакля в 18:00. Вход свободный.
В прошлом году жители и гости города Серпухова посмотрели оперу Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» в постановке Дмитрия Бертмана. Спектакль в новом формате — под открытым небом, в исторических декорациях — увидели почти три тысячи человек.
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