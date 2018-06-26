Оперу «Алеко» представят у стен Высоцкого монастыря в Серпухове 4 июля

Новая встреча с фестивальным проектом «Русская опера у стен монастыря» ожидает жителей подмосковного Серпухова и гостей города 4 июля, на этот раз на сценической площадке в Принарском парке зрители увидят жемчужину русской оперы — «Алеко» Сергея Рахманинова в постановке Московского театра «Геликон-опера», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Уникальный культурный проект реализуется в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» совместно с Московской епархией по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия», — отмечается в материале.

Во втором отделении зрители услышат гала-концерт, на котором прозвучат знаменитые арии из опер русских композиторов. Начало спектакля в 18:00. Вход свободный.