«Дождь» сообщил о планах МХТ им. Чехова не продлевать контракт с Богомоловым

Новое руководство МХТ им. Чехова не планирует продлевать контракт с режиссером, помощником художественного руководителя Константином Богомоловым из-за эстетических разногласий. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил источник, близкий к театру.

Богомолов отказался комментировать данную информацию. «К сожалению, в ближайшие сезоны моих новых постановок не будет в Московском художественном театре», — сказал он, пообещав рассказать о своих планах в сентябре.

Художественный руководитель театра Сергей Женовач не ответил на звонки «Дождя». Пресс-секретарь театра Мария Малкина сообщила «Дождю», что контракт с Богомоловым заканчивается в конце июня. Она также сказала, что сейчас не может прокомментировать телеканалу информацию об уходе режиссера.

При этом «Медузе» Малкина подтвердила, что Богомолов уйдет из театра.