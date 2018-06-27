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Режиссер Богомолов не подавал заявления об уходе из МХТ им. Чехова
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Режиссер Богомолов не подавал заявления об уходе из МХТ им. Чехова 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Об этом заявила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.
При этом она подтвердила, что на ближайший сезон планов о новых постановках Богомолова в МХТ нет.
По данным СМИ, Богомолов покидает МХТ. В частности, телеканал «Дождь» со ссылкой на источник сообщил о том, что «новое руководство МХТ имени Чехова не станет продлевать контракт с режиссером Константином Богомоловым из-за эстетических разногласий». Богомолов пока не дает никаких комментариев.
В качестве режиссера Московского Художественного театра Богомолов дебютировал в 2012 году, поставив спектакль «Событие» по Владимиру Набокову. После этого он выпустил еще семь спектаклей. Последней его постановкой в МХТ стали чеховские «Три сестры», премьера которых состоялась в мае.
Богомолов активно сотрудничал с художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым, который умер 12 марта. После смерти Табакова МХТ возглавил режиссер Сергей Женовач, который официально вступил в должность худрука 23 апреля
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