Режиссер Богомолов не подавал заявления об уходе из МХТ им. Чехова

При этом она подтвердила, что на ближайший сезон планов о новых постановках Богомолова в МХТ нет.

По данным СМИ, Богомолов покидает МХТ. В частности, телеканал «Дождь» со ссылкой на источник сообщил о том, что «новое руководство МХТ имени Чехова не станет продлевать контракт с режиссером Константином Богомоловым из-за эстетических разногласий». Богомолов пока не дает никаких комментариев.

В качестве режиссера Московского Художественного театра Богомолов дебютировал в 2012 году, поставив спектакль «Событие» по Владимиру Набокову . После этого он выпустил еще семь спектаклей. Последней его постановкой в МХТ стали чеховские «Три сестры», премьера которых состоялась в мае.